Week-end del 29 e 30 settembre 2018: gli eventi da non perdere a Bari e provincia

Il mese di settembre termina con un fine settimana spumeggiante: tanti appuntamenti dedicati alla buona cucina pugliese e ai suoi prodotti tipici, super ospiti di fama nazionale in concerto nella nostra provincia e ancora visite guidate alla scoperta dl centro storico di Bari e dell’incantevole paesaggio del Parco di Lama Balice.

A Sammichele di Bari la Sagra della Zampina, del Bocconcino e del Buon Vino con tanti super ospiti

Giunta alla sua 52a edizione, la Sagra si propone anche quest'anno di offrire al pubblico una variegata offerta gastronomica locale rappresentata da sua maestà la Zampina, "condita" di una serie di attività tra cui due big events in piazza Vittorio Veneto che vedranno sul palco due ospiti di rilievo: Dodi Battaglia sabato 29 e Cristiano Malgioglio domenica 30 Settembre.

"I Musicanti", le più belle melodie di Pino Daniele suonate live sul palco del TeatroTeam

"MUSICANTI” è un’opera teatrale originale, un musical oltre il musical, un vero e proprio spettacolo: una storia inedita da raccontare sulle straordinarie musiche tratte dall’immenso patrimonio del “musicante on the road” per eccellenza, l’indimenticato PINO DANIELE. Sul palco un cast di talentuosissimi artisti: Noemi Smorra, Alessandro D'auria, Maria Letizia Gorga, Enzo Casertano, Leandro Amato, Serena Pisa e Ciro Capano.

Biondo giovane cantante dell’ultima edizione del talent show “Amici” in concerto al Demodè

Il Demodè Club di Modugno (Ba), riaprirà le sue porte dopo la sosta estiva e lo farà proponendo il concerto di Biondo, giovane cantante, che si è fatto conoscere dai più grazie alla sua partecipazione al talent show “Amici” dell’ultima edizione, che si esibirà nel club barese con una tappa del suo “RNB night tour”, unica in Puglia.

Al Teatro Forma si festeggiano i dieci anni di Echo Event con cabaret, musica e importanti ospiti

Al Teatro Forma di Bari si terrà una speciale serata di musica e cabaret per celebrare i dieci anni dell’associazione culturale Echo Events, nella quale si alterneranno la band folk Terraròss, i comici Dado e Francesco Scimemi e l’eclettico Arturo Brachetti, che riceverà, tra l’altro, il premio alla carriera.

Visita guidata serale a Bari vecchia con itinerario degli Archi

Sarà possibile vedere l’Arco della Neve, “u uarche de la Masciare”, “u uarche de le Meravigghie”, “u pertone de Jiesse e Trase”, “u uarche du Spirite Sande”, “u Uarche jinde o Uarche”, “u uarche de S. Mechele”. A termine presso l’antico Sottano de “Comà Jiannine” in P.zzetta S. Marco dei Veneziani piccolo momento conviviale con degustazione e vino locale.

Alla scoperta di Marte, Saturno e Giove nel Parco Naturale di Lama Balice

Una serata dedicata alla scoperta della flora e della fauna della Lama e all’osservazione del cielo stellato e alla esplorazione al crepuscolo dell’incantevole paesaggio del Parco. All’interno del planetario istallato nella Villa si viaggerà virtualmente tra stelle e pianeti scoprendone in maniera spettacolare i segreti per poi terminare con l’osservazione diretta dello straordinario Marte, di Saturno e Giove con potenti telescopi.

Mercedesz Henger a Toritto per la 40esima edizione della Sagra della cervellata

La 40esima edizione della Sagra della Cervellata si terrà sabato 29 e domenica 30 settembre nei pressi del Castello Ducale in un'atmosfera suggestiva e festosa, in cui i macellai di Toritto saranno i grandi protagonisti. Ma non ci sarà soltanto cibo. Ci sarà per l'occasione una madrina d'eccezione: l'ex naufraga dell'Isola dei famosi e web influencer Mercedesz Henger, che in occasione dell'evento presenterà il suo primo singolo Boomerang e a seguire sarà disponibile con i propri fan per le foto e gli autografi di rito.

“Ciclone Ant”: a Bari la ciclo-passeggiata di solidarietà per la promozione dei corretti stili di vita e della prevezione

Il percorso si snoderà nel centro città, con partenza dal Parco 2 giugno, si proseguirà lungo Corso Cavour e il lungomare fino a Punta Perotti, per poi concludere l’iniziativa in Piazza del Ferrarese, dove sarà posizionato un gazebo ANT. Si ripercorrerà sempre il lungomare per poi fermarsi a piazza del Ferrarese dove verrànno distribuite acqua, frutta e tante sorprese!

L’Orchestra Sinfonica metropolitana in concerto con “Anima Mundi” a Bitonto, Ruvo di Puglia e Bari

L’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari, in collaborazione con il Teatro Opera Festival di Bitonto, si esibirà in un concerto dal titolo “Anima Mundi”, diretto dal maestro Vito Clemente con la partecipazione di Francesco D’Orazio al violino, Nicola Fiorino al violoncello, del soprano Gabriella Costa, del mezzosoprano Loriana Castellano, del tenore Francesco Toma e del baritono Domenico Colaianni. Il concerto sarà replicato venerdì 28 settembre, alle ore 20.30, nella Chiesa di San Domenico a Ruvo di Puglia (ingresso libero) e sabato 29 settembre, alle ore 21.00, nella Cattedrale di Bari nell’ambito della rassegna “Notti Sacre” (ingresso libero).

A Conversano la 5° Edizione di "Tavolata a Corte"

Ai piedi dell'incantevole scenario della scalinata del Vicciariolo saranno allestiti gazebo in legno a tema enogastronomici, i quali avranno a disposizione una sezione di tavolata per far degustare ai visitatori i loro prodotti tipici. Nel corso della manifestazione saranno organizzati concerti e spettacoli con artisti di strada. Inoltre, per il divertimento dei più piccoli, sarà allestito un parco giochi con gonfiabili.