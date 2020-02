Week-end a Bari e provincia: gli eventi del 29 febbraio e del 1 marzo 2020

Il mese di Marzo inizia alla grande tra incontri Vip, concerti dal vivo, feste e animazioni per salutare il Carnevale di Putignano. A teatro numerosi spettacoli per grandi e piccini mentre per i più golosi da non perdere l'appuntamento con i sapori decisi e nostrani della sagra dedicata al Calzone di Cipolla e del vino primitivo a Binetto. Infine non mancheranno le numerose visite guidate alla scoperta di Bari e delle sue bellezze architettoniche e naturalistiche.

Piero Pelù a Bari: dopo il successo di Sanremo la voce dei Litfiba incontra i fan alla Feltrinelli

Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con il brano Gigante, Piero Pelù pubblica un nuovo album di inediti. A distanza di 12 anni dal suo ultimo progetto discografico da solista 'Fenomeni', la voce dei Litfiba presenta 'Pugni fragili'. Per avere l’autografo bisognerà acquistare il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo o nei Feltrinelli Village.

Carnevale di Putignano: carri allegorici, animazione, festa della Pentolaccia e il concerto di Donatella Rettore

Da non perdere la Grande Festa della Pentolaccia dove si potranno ammirare i grandi carri allegorici fermi sul percorso della sfilata e le animazioni dei numerosi gruppi mascherati. A Seguire la Cerimonia di Rottura della Pentolaccia alla presenza di numerosi ospiti ed infine alle 21.30 in Piazza Principe Amedeo il grande concerto di Carnevale con un'ospite d'eccezione, Donatella Rettore.

Sagra del Calzone di Cipolla e del Vino primitivo a Binetto

In occasione dei Festeggiamenti della Festa Patronale di Maria SS.di Costantinopoli, sabato 29 febbraio 2020 a Binetto si terrà la 21^ SAGRA DEL CALZONE DI CPOLLA, con la Band "U' Sciaraball" organizzati dal Comitato Feste Patronali di Binetto.

Al Planetario di Bari con lo spettacolo di astronomia “Sistema Solare Coast to Coast”

Ritorna lo spettacolo di astronomia: “Sistema Solare Coast to Coast”: tra tutti i pianeti del Sistema Solare da Mercurio sino ai pianeti nani ghiacciati, nella pericolosa fascia degli asteroidi, attraverso gli anelli di Saturno e le stelle comete

Ghali incontra i fan della Feltrinelli di Bari

I ritmi da club e riff che rimangono incollati intesta, Ghali si è fatto conoscere sulla scena rap italiana con Album e ora, a distanza di 3 anni, presenta il suosecondo e atteso progetto discografico, DNA. Il rapper, per l'occasione, incontra il pubblico e firma le copie del suo ultimo album alla Libreria Feltrinelli di Bari.

All'Abeliano in scena la storia dei fratelli Capitoni, interpretati da Mimmo Mancini e Paolo De Vita

Mimmo Mancini e Paolo De Vita tornano a Bari con due appuntamenti: sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo saranno al Teatro Abeliano, dove andrà andrà in scena la storia dei fratelli Carlo e Cosimo Capitoni che, con ironia e disincanto, raccontano quella attitudine al trasformismo politico, ideologico e sociale che da sempre contraddistingue il popolo italiano tutto, da nord a e sud.

Al Kismet di Bari in scena ‘Sei personaggi in cerca di autore di Luigi Pirandello

Al Kismet il riadattamento teatrale di un’opera letteraria intramontabile: Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello. Michele Sinisi porta a Bari venerdì 28 e sabato 29 febbraio, sempre alle ore 21, uno spettacolo che non mancherà di sorprendere il pubblico del teatro Kismet con speciali ‘incursioni attoriali’, per un esperimento di metateatro che rivive a ogni replica in forma diversa.

Gianni Ciardo in scena al Teatro Traetta di Bitonto con 'Lumie di Sicilia'

Dall’omonimo romando di Luigi Pirandello, Gianni Ciardo sarà in scena il 29 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso il Teatro Traetta di Bitonto con lo spettacolo dal titolo Lumie di Sicilia, regia di Gianni Ciardo. Saranno in scena insieme a Gianni Ciardo (Micuccio Bonavino) anche: Marilù Quercia, Tiziana Gerbino, Michele Grossi e Ebe Guerra. Un atto unico che appartiene ai primordi della produzione teatrale pirandelliana, rivisitato nell’adattamento che Gianni Ciardo.

La poesia di Bari, visita guidata 'Di arco in arco'

Se vi incuriosisce esplorare le più antiche e caratteristiche viuzze di Bari Vecchia, non perdete questa particolare visita guidata esperienziale. Il visitatore sarà condotto e potrà perdersi nelle splendide viuzze del centro storico, dove incontreremo archi e corti di epoca medievale.

Bari archeo - trekking a Lama Misciano

Escursione ad anello tra le Lame Balice e Misciano. La tappa si svolge prevalentemente attraverso il tipico paesaggio della conca barese, snodandosi tra vaste distese di pseudo-steppa e veri e propri corridoi ecologici. Visiteremo il trappeto dell’Olio Rosso e Torre Bella Mora.

''AlbeLOVEbello'', nella Capitale dei Trulli installazioni artistiche, luminose, addobbi e decori dedicati all’amore

Ancora un fine settimana tra i cuori dei trulli nel Rione Monti, al Belvedere, alla Chiesa di Sant’Antonio e al Trullo Sovrano. Ci saranno inoltre video mapping, photo booth, oltre mille cuori per le strade di Alberobello.