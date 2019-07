Week-end del 3 e 4 agosto 2019: gli eventi a Bari e provincia

Il mese di agosto inizia col botto: vi aspetta un fine settimanma ricchissimo di appuntamenti tra sagre, concerti gratuiti all'aperto, visite guidate, spettacoli e rievocazioni storiche. Ce n'è davvero per tutti i gusti. Scoprite il programma completo.

Giusy Ferreri in concerto gratuito all'Outlet di Molfetta

La cantautrice palermitana dalla voce immediatamente riconoscibile si esibisce in un concerto gratuito, trascinando il pubblico con le sonorità dei suoi successi trasversali, come “Non ti scordar mai di me”, “Roma Bangkok”, “Amore e Capoeira” e l’ultimissimo “Jambo”.

A Valenzano ''Saperi&Sapori''

Nelle 3 piazze storiche di Valenzano stand enogastronomici accompagneranno il pubblico nella fruizione degli spettacoli: i ceci neri preparati dai cuochi di Urban - Cucina a peso, i panzerotti fritti di Mr. Pep's, i panini gourmet della startup I Bicipedi, i latticini del Caseificio Capozzi di Valenzano, i gelati di Bella Blue Street, le birre artigianali del Birrificio Doppia Cotta e il vino delle Cantine Lattavino.

A Gioia del Colle la quarta edizione del Palio delle Botti – Trofeo “Città del Primitivo”

Sabato 3, a partire dalle 18, i mercatini, le aree a tema ed il Museo della tortura animeranno Corso Garibaldi ed il borgo vecchio per accogliere il Corteo Storico. Piazza Plebiscito ospiterà gli spettacoli di falconeria, i combattimenti in arme, gli sbandieratori, gli arcieri, i giocolieri e tanto altro. Scopri tutti gli appuntamenti.

Aperture straordinarie serali nel Museo e parco Archeologico di Gioia del Colle con visite guidate e spettacoli

In occasione delle aperture straordinarie serali indette dal MiBAC in tutti i luoghi della cultura statali, sabato 3 agosto 2019 dalle ore 20.00 il Museo Nazionale Archeologico di Gioia del Colle ed il Parco Archeologico di Monte Sannace presentano una serie di attività serali organizzate in collaborazione con NovaApulia.

Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli in scena ad Acquaviva delle Fonti con "W La Banda"

Nell'ambito del progetto "Cuore di Banda", e per la Sagra della Cipolla Rossa, promossi dal Comune di Acquaviva,domenica 4 agosto alle 21 in piazza Vittorio Emanuele (sulla Cassa Armonica al centro della piazza, in concomitanza con la Festa della Cipolla) ad Acquaviva delle Fonti, andrà in scena in esclusiva e prodotto dal festival lo spettacolo “W la Banda” per la regia di Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, con L’Anonima Gr, la Banda di Acquaviva delle Fonti e La Banda Osiris.

Anna Oxa in concerto a Sammichele di Bari

Anna Oxa con la Young Marching Band in concerto con il suo progetto protagonista del tour 2019 “Voce Sorgente”. La centralissima piazza Vittorio Veneto, farà nuovamente da cornice ad un’offerta non solo musicale ma anche gastronomica che vedrà come di consueto la Zampina, preparata dai ristoratori del luogo, deliziare il palato di turisti e avventori che giungeranno a Sammichele per apprezzare la fantastica voce della nota cantante di origini baresi.

'Le notti della Contea' a Conversano

Dalla piazza piu’ importante del borgo antico, Piazza Castello, ai piedi del maestoso Castello Aragonese, partirà il viaggio de ‘Le Notti della Contea 2019 – IV edizione’, che si prolungherà in Piazza Conciliazione. In questi luoghi sarà allestito e rievocato il Mercato Medievale di Conversano, dove l’eccellenza dell’artigianato incontrerà la prelibata gastronomia del territorio pugliese. Terracotta e ceramica, legatura in pelle e fabbricazione della carta, coroncine e ghirlande, ma anche spezie ed erbe, miele e pane, zuppe e salumi, birra artigianale, idromele e vino, animeranno le piccole osterie medievali allestite negli storici luoghi dove tutto è accaduto e tutto puo’ ancora accadere.

Sagra della Cipolla rossa di Acquaviva

La sagra della cipolla rossa di Acquaviva delle Fonti si svolgerà quest’anno il 4 e 5 agosto.La festa si svolgerà in piazza dei Martiri con stand espostivi, degustazioni di calzone, confetture, focacce e panzerotti preparati con la rossa più famosa.

Concerti, spettacoli e sport a Castellana per la rassegna 'Grotte d'Estate'

Piazzale Anelli, il Museo Speleologico, la Grave e l’intero complesso carsico pugliese saranno interessati da numerosi appuntamenti, oltre che dal “tradizionale” flusso turistico che fa delle grotte di Castellana una delle più importanti attrattive di Puglia e uno dei siti turistici a pagamento più visitati in Italia. Si parte, dal 31 luglio al 4 agosto, con Grotte d’Estate 2019, cartellone di eventi organizzato da Iniziative Castellanesi e Grotte di Castellana. Natura, giochi, sport, enogastronomia e spettacoli a piazzale Anelli per un evento che unirà gli appuntamenti sul palco principale all’area food e giochi della Pineta.

A Cassano Murge torna 'La grande festa di Pierino' dedicata alla Birra ed ai sapori murgiani

L’aia dell’Amicizia" farà da location, ad una delle feste pugliesi di maggiore successo. Pierino Caponio e la sua Famiglia darà, ancora una volta, vita all'evento murgiano che, anno dopo anno, rinnova la sua "fama" ormai a livello nazionale. Vasto ed eterogeneo il programma degli eventi, che accompagnano "LA GRANDE FESTA di PIERINO" dedicata alla Birra e ai sapori murgiani: musica jazz dal vivo, musica rock, musica popolare, cabaret ma anche divertimento per grandi e bambini "En plein air" in zone dedicate che fanno da background all'assaggio dei piatti tipici e alla vasta scelta di birre.

Ad Alberobello il Festival Folklorico Internazionale 'Città dei Trulli'

Per quattro serate, a partire dalle 21.30 del 1 agosto, piazzale Biagio Miraglia diventerà il palcoscenico del folklore e delle tradizioni dei gruppi di Brasile, Bolivia, Slovenia, Burkina Faso, del Gruppo Folk «Gazzara» di Caltavuturo (Palermo), del Gruppo Folk Città di «Locorotondo», e dei due Gruppi locali.

10^ Sagra del 'Cavatello di Rutigliano'

Domenica 4 Agosto in Piazza XX Settembre, la 10^ Sagra del «Cavatello di Rutigliano», manifestazione gastronomica dedicata al tipico formato tradizionale locale di pasta fresca. Si potranno gustare negli stand allestiti in piazza i cavatelli della tradizione culinaria rutiglianese, cucinati al momento con vari condimenti, il tutto con l’accompagnamento di un buon bicchiere di vino Primitivo locale («Meir tust») e frutta di stagione.

''Beat onto jazz festival 2019''

Diciannovesima edizione per il Beat Onto Jazz Festival, appuntamento sempre più atteso dai jazzofili italiani e non. Il festival, sempre con la direzione artistica di Emanuele Dimundo, come da manuale si terrà dall’1 al 4 agosto a Bitonto in piazza Cattedrale, con la consueta formula del doppio set (inizio concerti ore 21). Anche per questa edizione l’associazione InJazz è riuscita a mantenere l’assoluta gratuita per tutti gli eventi. Otto concerti sotto il tema “La fisarmonica nel jazz”.

'Festa del Mare'

15 giorni di programmazione ad ingresso gratuito tra concerti, dj set, teatro, cinema, danza, libri, mostre, artisti di strada, mercato del vinile per il cartellone estivo di Bari dedicato al mare