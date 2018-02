Week-end del 3 e 4 febbraio 2018: gli eventi a Bari e provincia

Febbraio inizia con un fine settimana ricco di appuntamenti dedicati alla cultura grazie all'iniziativa "Domenica al Museo" e alle numerose visite guidate nel centro storico della nostra città. Per i più golosi, nella splendida Piazza Vittorio Emanuele a Monopoli, i Maestri cioccolatieri daranno sfoggio del meglio della loro produzione, offrendo un’ottima partenza per i festeggiamenti del Carnevale. Non mancheranno le feste in maschera: a Putignano domenica 4 febbraio la seconda parata dei carri allegorici. E poi ancora eventi a teatro per grandi e piccini.

Una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale, in particolare nella nostra provincia ingresso gratuito nei musei, castelli e parchi archeologici.

Gli stand dei Maestri Cioccolatieri con i loro gustosi e sani prodotti apriranno la manifestazione venerdì 2 mattina dalle ore 10:00 e per tre giorni accoglieranno in piazza golosi provenienti da tutta la città e non solo, pronti a degustare e fare scorta dell’ottimo cioccolato artigianale.

Il 4 febbraio 2018 alle ore 15.30 ha inizio la seconda parata dei carri allegorici del Carnevale di Putignano.

Varcato il traguardo del mezzo secolo, a 50 anni tondi tondi, Enrico Brignano non smette di farsi domande. Soprattutto, si chiede se ciò che è diventato è stato il frutto consapevole delle scelte fatte, un disegno del destino oppure una gran botta di cu... riosa casualità. Campione indiscusso del teatro italiano, amato dal pubblico che lo premia con la sua folta presenza ad ogni spettacolo, Brignano è arrivato ai 30 anni di carriera.

Una visita guidata con itinerario di “Bari ed il suo Sottosuolo” alla scoperta della Bari Romana, Bizantina e Normanna per conoscere la storia delle origini della nostra Bari.

Il noto attore - regista e musicista lucano, accompagnato da Arturo Valiante al pianoforte, Guerino Rondolone al basso e Davide Savarese alla batteria, coinvolgerà il pubblico in un viaggio straordinario, in cui la musica incontra le parole, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali. Lo spettacolo nasce dalla volontà di creare un teatro “a portata di mano”, capace di divertire e al tempo stesso emozionare.

Come lei non c’è nessuno nello spettacolo italiano. Istrionica, carismatica, icona di stile e musa di grandi fotografi, DRUSILLA FOER arriva al Teatro Palazzo di Bari per l’ultima tappa del winter tour del suo show teatral-musicale “Eleganzissima" che ha riscosso grande successo negli ultimi mesi nei teatri italiani. “Eleganzissima” è il racconto, in un’alternanza di humour tagliente e commovente intensità, di aneddoti tratti da una vita incredibile vissuta tra l’Italia, Cuba, gli Stati Uniti e l’Europa, costellata di incontri fuori dal comune e amicizie importanti, fra il reale e il verosimile.

Dopo l'anteprima al Lucca Comics & Games 2017, la Star Comics ha deciso di portare in giro per l’Italia la nuova edizione di Lezioni spirituali per giovani Fumettari, stampato originariamente nel 2011 da Effequ, e tornato in una veste riveduta e corretta in cui l'autore analizza i modi in cui è possibile “vivere di fumetto”.

L'itinerario storico-archeologico “Bari Sotto-Sopra”, un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari.

Un ironico excursus di ritratti e profili femminili, una “full immersion” nell’universo delle donne contemporanee, donne che si incontrano un po’ dappertutto: nei salotti, per strada, a teatro, nei mercati, nelle boutique…tutte molto “occupatissime” nelle loro occupazioni o disoccupazioni, dall’arte alla famiglia, dalla mondanità alla politica…Fra umorismo e qualche nota di fondo un po’ amara.

Adulti e bambini coinvolti in un esperimento straordinario: attraverso provette e misteriosi reagenti, ogni spettatore sarà in grado di estrarre il proprio DNA dalla saliva e portare a casa il risultato dell’esperienza. E poi attraverso gli spazi interstellari alla ricerca di altri incredibili sistemi planetari e della “cugina” della Terra.

“E’ l’avventura randagia di un amico che si porta in giro la sua fiera ed indomita solitudine. In lui gli spettatori bambini si identificano spontaneamente, soprattutto per quella sorta di iniziazione alla vita e al mondo – inevitabile ed esaltante per ogni “cucciolo” – rappresentata dal rapporto col padre e dal successivo distacco”. Lo spettacolo si svolge attorno a scenografie essenziali, quasi macchie di colore vivo, sorrette da una colonna sonora realizzata in diretta.

L’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Nicola Samale, e dedicato alla musica latino – americana, con la partecipazione del soprano Gloria Del Paraguay, del tenore Gianni Leccese e di Luciano Pompilio alla chitarra.