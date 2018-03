Week-end del 3 e 4 marzo 2018: gli eventi a Bari e provincia

Il mese di Marzo si apre con un fine settimana dedicato alla cultura e alle visite guidate grazie all'iniziativa "Domenica al museo". Non mancheranno gli spettacoli a teatro per grandi e piccini, le mostre ed i concerti. Imperdibile l'appuntamento con la Sagra del Calzone a Binetto gustato con del buon Vino tra musica e divertimento.

Domenica al Museo

Ingresso gratuito nei Musei, Parchi Archeologici e Castelli con la possibilità di effettuare visite guidate per una domenica all'insegna della cultura e della valorizzazione del patrimonio storico di Bari e provincia.

Sagra del Calzone a Binetto

Appuntamento in Piazza Umberto I alle ore 20.00 per poter assaggiare questa buonissima prelibatezza e godere dell'animazione della Free Band.

Visite guidate nel sottosuolo della Bari storica

Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche alla scoperta della Bari Romana, Bizantina e Normanna per conoscere la storia delle origini della nostra Bari.

Al Demodè in concerto il rapper Rkomi

Durante la sua esibizione proporrà i brani del suo lavoro discografico e i suoi primi successi, in compagnia di Night Skinny, sound engineering e producer che collabora con numerosi artisti italiani come Clementino, Ghemon, Ensi, Salmo e molti altri. Al termine del concerto sarà proposto in after party una speciale festa del cinema, dedicata al lavoro diretto da Joss Whedon, Zack Snyder, con Ben Affleck e Henry Cavill.

Debora Caprioglio e Gianfranco Iannuzzo al TeatroTeam in "Alla faccia vostra"

Una commedia ambientata in Italia adattata ai giorni d'oggi per vivificare di più la corsa al denaro e l'isterismo della nostra contemporaneità Gianfranco Jannuzzo, il genero Luca Sesto, che conduce le avide danze che lo porteranno a crisi di nervi esilaranti diventando simpatico per le sue incapacità e disavventure, e Debora Caprioglio donna che soddisfa tutti i piaceri di sesso senile dello scrittore per ottenere soldi soldi e ancora soldi.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show al Teatro Mercadante

Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo 15 anni, come due vecchi amici che si ritrovano, in uno Show di cui sono interpreti ed autori, accompagnati dalle musiche live della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni e interazioni col pubblico.

Al Teatro Petruzzelli va in scena "Medea per strada", storia di una migrante costretta alla prostituzione

Lo spettacolo MEDEA PER STRADA è la storia di una migrante costretta alla prostituzione: nel grande mare del tema delle migrazioni, viene messo in scena il fenomeno che riguarda quelle donne straniere, sconosciute eppure in qualche modo famigliari, che popolano le nostre strade. Donne partite alla ricerca di una vita migliore e invece ritrovatesi nel racket della schiavitù della prostituzione.

"Il giorno in cui si siamo incontrati e non ci siamo riconosciuti" in scena a Mola di Bari

Un originale e suggestivo esperimento teatrale, imbastito, senza l’uso della parola, su oniriche visioni che assurgono a vera e propria partitura drammaturgica. È la nuova produzione della Compagnia Diaghilev. In scena quattordici attori rappresentano il gioco dell’esistenza affidandosi completamente alla tecnica del “sottotesto”, del pensiero evocato, ma mai dichiarato.

"La Carta Elegante", mostra personale di Luigia Bressan

Fragile e robusta, ruvida e femminile. Elegante. È la carta che prende vita per mezzo del lavoro dolce e appassionato delle mani di Luigia Bressan, artista e scultrice putignanese ospite del Museo Civico di Bari.

Al Planetario doppio appuntamento con lo spettacolo dal vivo: "Siamo fatti così e Sistema solare coast to coast"

La giovane scienziata coinvolgerà adulti e bambini in un esperimento straordinario: attraverso provette e misteriosi reagenti, ogni spettatore sarà in grado di estrarre il proprio DNA dalla saliva e portare a casa il risultato dell’esperienza.Viaggio alla scoperta di tutti i pianeti del Sistema Solare, la pericolosa fascia degli asteroidi, le stelle comete e del perchè la Terra è un posto così speciale.