Week-end del 3 e 4 novembre 2018: gli eventi da non perdere a Bari e provincia

Novembre inizia con alimentazione e divertimento grazie al Tour Mulino Bianco ricco di attività per grandi e piccini; ad Alberobello visite guidate per un percorso nel vino, spettacoli, eventi musicali e degustazioni; a Bari e provincia ingressi gratuiti nei musei, parchi archeologici e castelli. Non mancheranno gli spettacoli a teatro per grandi e piccini, le visite guidate e i concerti.

Puglia wine festival, ad Alberobello la "Festa del Vino e dei Sapori d’Autunno”

In uno scenario architettonico tipico dei centri di incontro pugliesi troveranno posto le casette in legno per ospitare le case vinicole regionali che metteranno in mostra le loro migliori produzioni. Da cornice al vino le caldarroste e la gastronomia tipica pugliese regina del periodo: frittelle, pettoline, bombette, funghi, melograno, dolci.

Il Tour Mulino Bianco è arrivato in Piazza della Prefettura

Un’occasione divertente e coinvolgente per sensibilizzare vecchie e nuove generazioni sull’importanza di una corretta nutrizione, di uno stile di vita sano, consapevole e responsabile.

Domenica al Museo con ingresso gratuito a Bari e provincia

Oltre 480 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale.

Elisa incontra i fan alla Feltrinelli di Bari

Sarà 'Diari aperti' il titolo della decima fatica discografica di Elisa, che avrà l’importante compito di scrivere una nuova pagina nella carriera di una delle cantanti più apprezzate degli ultimi decenni. L’album sarà composto di 11 tracce inedite tutte completamente in italiano.

Ghali in concerto al Palaflorio

Ghali, pseudonimo di Ghali Amdouni, è uno dei massimi esponenti della nuova scena rap italiana in concerto a Bari per il suo tour 2018.

Daniil Trifonov con le sue musiche di Beethoven, Schumann e Prokofiev, al Teatro Petruzzelli di Bari

Ventisei anni, vincitore di un Grammy Award, la sua musica si muove su un ideale equilibrio di emozioni e intelletto; il The Times lo ha definito «il più strabiliante giovane pianista della nostra epoca». Cresce l'attesa per l'evento speciale fuori abbonamento della Fondazione Petruzzelli con il recital di Daniil Trifonov, dedicato a musiche di Beethoven, Schumann e Prokofiev.

“Maraviglia – Burlesque Review”, arte, magia, circo e burlesque al teatro Anche Cinema

Uno spettacolo unico, fatto di arte varia e intrattenendo tra canzoni e note di pianoforte, magia e circo, burlesque e avanguardia. È quanto offre lo show “Meraviglia - Burlesque Review” – della compagnia La Conventicola degli Ultramoderni che giunge in Puglia dopo i successi ottenuti a Roma.

"Napoli: raccontare il male" al Teatro Petruzzelli per il ciclo "delle Lezioni di Storia

Il 4 novembre Paolo Macry porterà sul palcoscenico del Petruzzelli il lato oscuro di una città incantevole e dannata come Napoli: da Il ventre di Napoli di Matilde Serao a Gomorra di Roberto Saviano.

Visita guidata per "Bari e il Sottosuolo" e "Bari Sotto- Sopra"

Una visita guidata con itinerario di “Bari e il suo Sottosuolo”, alla scoperta della Bari romana, bizantina e normanna e un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari.

'Il viaggio di Luna' in scena alla Casa di Pulcinella

Lo spettacolo fa sognare, viaggiare e perché no, desiderare quanto c’è di più buono nella màdie delle cuoche Pina e Gina che raccontano con simpatia e tenerezza la storia di Luna. I personaggi sono pupazzi da tavolo con articolazioni simili a quelle umane animati a vista da due animatori. Le scene, le luci, i movimenti dati ai personaggi, sostenuti dalla musica originale del maestro Andrea Gargiulo, contribuiscono a rendere l'atmosfera fortemente suggestiva e poetica. Le avventure volanti e mirabolanti dei protagonisti aiutano a riflettere sul corretto uso dei beni che la Natura offre agli uomini; di quanto sia più giusto disporne con parsimonia per goderne tutti insieme.

'Ahia!' per la rassegna Famiglie a Teatro

Nell’ambito delle proposte della Stagione Famiglie a Teatro al Teatro Kismet/Teatri di Bari, va in scena AHIA! di Teatri Di Bari su progetto di Senza Piume teatro per drammaturgia e regia di Damiano Nirchio, con Raffaele Scarimboli (pupazzi) e Lucia Zotti.