Week-end dell'Epifania: gli eventi a Bari e provincia dal 4 al 6 gennaio 2020

Con l'arrivo dei Magi si concludono le festività natalizie ma non temete perchè in questo fine settimana dedicato all'Epifania vi aspettano numerosi eventi tra arte, cultura, gastronomia, spettacoli e visite guidate. Scegliete tra i numerosi appuntamenti a Bari e provincia, ce n'è per tutti i gusti!

L'Epifania tra Castelli e luoghi di cultura grazie a Domenica al Museo

Domenica 5 e 6 gennaio torna la #domenicalmuseo, l’iniziativa introdotta nel luglio del 2014 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura dello Stato, ogni prima domenica del mese.

Gli spettacoli del Planetario

Sabato 4 Gennaio alle ore 18:30 l’evento per tutta la famiglia “Aspettando la AstroBefana” con lo spettacolo di astronomia “Viaggi Spaziali” e a seguire nella Casa dello Scienziato laboratori, giochi e attività per tutta la famiglia. Domenica 5 gennaio alle ore 17:00 torna in scena a grande richiesta lo spettacolo di teatro-scienza “Il Piccolo Principe tra le stelle”.

Visita guidata per Bari e il Sottosuolo

Il circolo Acli – Dalfino organizza per Domenica 5 Gennaio 2020 la visita guidata con itinerario di “Bari e il suo Sottosuolo”, alla scoperta della Bari romana, bizantina e normanna.

Bari fortificata: la città dalle possenti mura

Domenica 05 ore 10.30 appuntamento con l’itinerario “Bari Fortificata – La città dalle possenti mura”. E’ fortificata da mura nella parte che guarda verso la terra ferma e da un castello.[…](Da Giovanni Adorno, Itinerarium Terrae Sanctae). Alla scoperta delle grandiosi fortificazioni di Bari.

Presepe Vivente nel centro storico di Modugno

Come da tradizione il 6 gennaio, la rappresentazione scenica si arricchirà del corteo dei magi (partiranno da tre diversi punti della città) e dell'esibizione di tre gruppi di sbandieratori e musici: Rione San Basilio da Oria (Br), I Carvinati da Carovigno (Br), e i Florentinum da Torremaggiore (Fg).

'All You Can Rimbambeat', La Rimbamband torna in scena a Bari con tutto il suo repertorio

Adesso la Rimbamband, il gruppo pugliese che fonde mirabilmente teatro, musica e comicità, si ripresenta a teatro con il suo repertorio integrale, in quattro serate intense, per ripercorrere uno straordinario cammino artistico lungo 13 anni. «All You Can Rimbambeat» è il prossimo progetto del gruppo, che andrà in scena tutte le sere dal 3 al 6 gennaio 2020, e si svolgerà nel rinnovato Teatro Piccinni di Bari.

'La venuta dei Magi' presso la Chiesa dell'Assunta a Monopoli

Gli eventi natalizi organizzati dalla comunità de l'Assunta si concludono con la rappresentazione della natività e la VENUTA DEI MAGI presso il sagrato della chiesetta, domenica 5 gennaio 2020 a partire dalle ore 17.30. La serata sarà allietata da canti natalizi tradizionali e dalla degustazione di pettole e vin brulé.

Mercatini di Natale 2019 a Bari e provincia

Souvenir, addobbi, ma anche dolci e vin brulé, musiche e bancarelle stracolme di oggetti di ogni tipo e stand enogastronomici vi aspettano fino al giorno dell'Epifania.

La mostra di Presepi a Gravina

Nella Casa della Cola Cola fino al 6 Gennaio 2020, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 21:00 la 3°Mostra di Presepi-Rassegna d'arte Natalizia. Piazza Benedetto XIII, 24 a Gravina in Puglia.