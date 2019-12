Week-end dell'Immacolata: gli eventi a Bari e provincia dal 6 al 8 dicembre 2019

Dicembre che spettacolo! Con San Nicola e poi l'Immacolata si aprono le feste natalizie tra mercatini, villaggi di Babbo Natale, manifestazioni e spettacoli a tema. Sarà un fine settimana ricco di eventi dove l'aria natalizia invaderà ogni strada e ogni angolo della città. Anche in provincia numerose iniziative dedicate al Natale. Non mancheranno i concerti, le visite guidate e gli spettacoli a teatro per grandi e piccini.

27^ edizione della Fiaccolata Nicolaiana

Una marcia di fedeli e curiosi per dare il saluto a San Nicola nel giorno del 6 dicembre. Appuntamento all'alba tra luci, devozioni e cioccolata calda.

Natale a Bari 2019: luci, musica, spettacoli, concerti, bosco natalizio e Villaggio di Babbo Natale

Alle ore 20.30 del 6 dicembre, l’ormai tradizionale appuntamento con la festa per l’accensione del grande Albero di Natale, allestito da Amgas in piazza del Ferrarese, darà il via al calendario delle attività previste tra gli abeti, i cespugli, gli arbusti e le luci calde del grande giardino che, da corso Vittorio Emanuele, attraverserà l’intera piazza per arrivare ai vicoli di Bari vecchia.

A Capurso con 'La Fanoje'

Un viaggio tra sapori, arte, musica di strada e tradizioni. La "Fanoje" è forse la festa più antica della città, in cui si mescolano significati sacri ed aspetti profani. Essa recupera la tradizione per cui la sera del 7 dicembre si dava inizio ai preparativi in vista delle celebrazioni del Natale.

'Il Villaggio di San Nicola'

In Fiera del Levante torna 'Il Villaggio di San Nicola', giocolieri, dame, cavalieri, elfi, renne ed ospiti fantastici. San Nicola e Natale sono alle porte e anche in questa occasione la Fiera del Levante si ricollega alla città e ai suoi numerosi festeggiamenti per onorare il Santo Patrono e dare inizio alla festa più attesa dell’anno. Dal 7 al 20 dicembre, con ingresso gratuito, torna infatti “Il Villaggio di San Nicola, dal mare alle terre” nel quartiere fieristico e più precisamente nei giorni 7 e 8; 13, 14 e 15; 19 e 20 dicembre (orario di apertura 10.30 - 20.30).

'Cantine Aperte a Natale'

La seconda domenica di dicembre, in Puglia e nel resto d’Italia, il popolo degli enoturisti sarà accolto in cantina per vivere una giornata che anticipa il clima allegro e caloroso delle feste. I vignaioli soci del Movimento Turismo del Vino ricevono appassionati e neofiti per alzare insieme i calici e fare un brindisi alle feste! Scopri le cantine vicino a te

Al via Monopoli Christmas Home con l' accensione dell'Albero e il concerto di Karima con l'Orchestra della Valle d'Itria

Sabato 7 Dicembre Monopoli Christmas Home che dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 vestirà di colori e magia la città di Monopoli per fare sognare adulti e bambini di ogni età. Alle ore 18.00 apre le porte al pubblico la Casa di Babbo Natale più grande di Puglia: una vera propria opera d’arte, progettata e realizzata in esclusiva su una superficie di 64 metri quadri lungo lo stradone di Piazza Vittorio Emanuele, dove poter accedere gratuitamente, dal 7 al 30 dicembre e dal 3 al 6 gennaio, per incontrare Babbo Natale insieme ai suoi assistenti Elfi e consegnare personalmente la propria letterina. Special guest della serata è l’inconfondibile voce di Karima.

"Stelle di Natale AIL 2019"

Si rinnova l’importante appuntamento con la solidarietà promosso dall’AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma che quest’anno celebra i suoi 50 anni di attività. La manifestazione è realizzata grazie all’impegno di 20.000 di volontari che offriranno una piantina natalizia a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro.

Giulio Scarpati e Valeria Solarino in scena al Teatro Palazzo con 'Il Misantropo'

E' un capolavoro di Molière che mette alla berlina ipocrisie e convenzioni alla corte del Re Sole sarà in scena due volte al Palazzo, sabato 7 dicembre alle 21 e domenica 8 alle 18.30. Prodotto dalla compagnia Gli Ipocriti, IL MISANTROPO per la regia di Nora Venturini (traduzione di Cesare Garboli) è stato uno dei successi dell’ultima stagione teatrale, con due protagonisti come Giulio Scarpati e Valeria Solarino che sanno calarsi al meglio nei panni dei protagonisti Alceste e Celimene.

Marco D'Amore al Multicinema Galleria di Bari per presentare 'L'immortale'

L'attore e regista Marco D'Amore sarà ospite in sala al Multicinema Galleria di Bari per salutare il pubblico e presentare «L'immortale», film di cui è protagonista nei panni di Ciro Di Marzio; per questo lavoro D'Amore è anche al debutto cinematografico come regista.

Alla Casa di Pulcinella 'Il miracolo di San Nicola, La leggenda di un Santo guaritore'

I disegni di Emanuele Luzzati illustrano una delle più celebri leggende fiorite in ambiente medioevale su San Nicola, patrono della città di Bari, noto in tutto il mondo.

Al Demodè dal vivo il rapper MezzoSangue

Sabato 7 dicembre al Demodè Club di Modugno il rapper Mezzosangue, che proporrà un doppio spettacolo, ovvero il “Sua Cuique persona Tour” un live dove proporrà i suoi brani e il contest “Hurricane Tournament”, per il quale si fronteggeranno, sul palco, i partecipanti al contest Hurricane, lanciato dal rapper a ottobre.