Week-end del 7 e 8 aprile 2018: gli eventi a Bari e provincia

A Bari e in provincia un fine settimana ricco di appuntamenti dedicato ai concerti, agli spettacoli a teatro e ai numerosi eventi dedicati ai piccini. Da non perdere le visite guidate alla scoperta della Bari bizantina e degli antichi mestieri della città vecchia.

Le Vibrazioni in concerto al Demodè di Modugno

Fa tappa il “Club Tour” del noto gruppo pop rock capitanato da Francesco Sarcina, formatosi a Milano nel 1999, che dopo l’apprezzata performance sanremese, dal 16 marzo, sta girando l’Italia esibendosi nei migliori live club. Durante l’esibizione Francesco Sarcina alla voce e chitarra, Stefano Verderi alla chitarra e alla tastiera, Marco Castellani al basso e Alessandro Deidda alla batteria, proporranno “Così Sbagliato”e tanti altri.

Francesca Michielin in concerto al Demodè di Modugno

Francesca Michielin tour 2018: una nuova importante avventura live nei principali club di tutta Italia: l'8 aprile 2018 in concerto al Demodè di Modugno.

Giovanni Lindo Ferretti in "A cuor contento" all'Eremo Club di Molfetta

Sul palco con Lindo Ferretti, come nei tour precedenti, due fedeli compagni di viaggio: Ezio Bonicelli (violino e chitarra elettrica) e Luca A. Rossi (basso, chitarra elettrica e batteria elettronica), entrambi componenti degli Ustmamò, formazione originaria dell’appennino reggiano attiva soprattutto negli anni ’90, ad assicurare alle canzoni una nuova – e allo stesso tempo fedele– veste elettrica.

L’Orchestra sinfonica metropolitana in concerto a Giovinazzo

L’Orchestra sinfonica metropolitana in concerto nella chiesa di San Domenico a Giovinazzo (Piazza Vittorio Emanuele), l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Vito Paternoster (ingresso libero).

Tutti in pista a Piazza del Ferrarese per il Mini Gran Premio di Bari Formula UNICEF

Tutti in pista domenica 8 aprile, dalle 8.30 alle 13.30 in piazza del Ferrarese a Bari, dove bambini e bambine dai 4 ai 9 anni sfrecceranno in un circuito di gara appositamente creato per macchine a pedali, costruite artigianalmente in Italia, per una gara all'insegna dei valori della sportività, dell’amicizia e della solidarietà.

Alla scoperta di Bari bizantina

Nova Apulia ripropone un nuovo itinerario urbano su uno dei periodi più affascinanti della storia della città di Bari: l'età bizantina. Un percorso che si snoda nelle viscere della città vecchia alla scoperta delle tracce sepolte di una capitale mediterranea. Scavi archeologici, testimonianze materiali e resti della 'città sotto la città' rivivranno in questo inedito tour.

Visita guidata a Bari vecchia con itinerario degli antichi mestieri

Una visita guidata nella Città vecchia ricordando antichi mestieri non più esistenti: u meste d’asce (il falegname), u scarpare, u meste panne (il sarto), u scarpare, u bianchsciatore (l’imbianchino), u materassare ed altri.

Antiche tradizioni e risate al Barium con “U apparolamende” con Gianni Colajemma

Spettacolo rielaborato da Gianni Colajemma, brillante commedia che mette in mostra il cerimoniale della promessa di matrimonio, tipico della tradizione meridionale.

"Due in una mutanda" lo spettacolo dell'Anonima Gr in scena al Teatro Forma di Bari

Una commedia dai risvolti tragicomici, scritta da Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, stavolta nelle vesti insolite di due gemelli siamesi, pronti ad una serie di incredibili avventure. Il cast, oltre che da Marmone (regista) e Schiavarelli, è formato da Toni Vavalle, Michele Santomassimo, Azzurra Martino e Antonello Loiacono.

A Bari il grande appuntamento con il “Panini Tour Up! 2018”, giochi e premi per piccoli e grandi

La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione “Calciatori 2017-2018” dà appuntamento ai fan delle figurine presso la filiale del Banco di Napoli di Piazza Luigi di Savoia, 16 (ore 10.30-18). Il tour Panini, infatti, si arricchisce quest’anno della partnership con il Gruppo bancario, con riferimento anche nel nome al nuovo “XME Conto Up!” che la banca dedica agli under 18. Collezionisti piccoli e grandi potranno misurarsi con i giochi a premio delle “Figuriniadi”, mentre coloro che avranno completato l’album potranno ricevere il timbro ufficiale.

Al Planetario di Bari in scena lo spettacolo "Storia dell'Universo" e "Perseo e la magia delle stelle cadenti"

L’emozione del Big Bang e le tappe fondamentali dell’ evoluzione dell’universo in un percorso avvincente ed adatto a tutti. Lo spettacolo di teatro-scienza per piccoli e per grandi con Poseidone, la terrificante Medusa con la capacità di pietrificare gli uomini al solo sguardo, e poi in alto, tra pianeti, stelle e galassie.