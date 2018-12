Week-end dell'Immacolata: gli eventi a Bari e provincia

Le luci, gli alberi addobbati nelle piazze e il desiderio di gustare in anticipo l'atmosfera del Natale ci portano in giro per Bari e provincia scegliendo tra gli appuntamenti dedicati a questa festa: mercatini, mostre di presepi, concerti, vere e proprie piazze del gusto, visite guidate e spettacoli per grandi e piccini.

Mercatini di Natale 2018 a Bari e provincia

Souvenir, addobbi, ma anche dolci e vin brulé, musiche e bancarelle stracolme di oggetti di ogni tipo e stand enogastronomici attirano l'attenzione di grandi e piccini: sono i mercatini di Natale.

Presepi di Natale a Bari e provincia

Non può esistere il Natale senza la tradizione più amata dagli italiani, quella del Presepe, la rivisitazione vivente della nascita di Gesù, che accomuna e coinvolge grandi e piccini.

'Van Gogh Alive – The Experience' al Teatro Margherita

Grazie all’utilizzo di 50 proiettori ad alta definizione, una grafica multi-canale e un suono surround, Van Gogh Alive – The Experience si propone come una mostra mirata a creare uno dei più coinvolgenti ambienti multi-screen al mondo, che verrà arricchita dalla eccezionale colonna sonora creata con le musiche di Vivaldi, Lalo, Schubert, Bach, Saint-Saëns, Debussy, Tchaikowskij e Handel.

"Eterotopia", il Politeama Petruzzelli di Bari ospita l'edizione 2018 di TEDxBari

L' 8 dicembre è già segnato in rosso sui calendari, basta aggiungere ora e luogo e i baresi sapranno come passare questa giornata di festa all'insegna delle belle idee. L'appuntamento è alle 17.00 per l'apertura delle porte al Politeama Petruzzelli (inizio dell'evento ore 18.00).

'Sagra del Tarallo' a Gravina in Puglia con mercatini, musica, gastronomia, spettacoli e villaggio di Babbo Natale

Per l'8 dicembre a Gravina non c'è solo la tradizione di preparare il presepe e addobbare l'albero di Natale, ma c'è anche la tradizione del fare il tarallo dell'Immacolata. La ricetta del Tarallo dell’Immacolata Concezione è una ricetta che si è tramandata di generazione in generazione e, dopo diversi anni di oblio, ha riscoperto un certo “fascino e gusto”.

A Capurso con 'La Fanoje', Mercatini di Natale, prodotti tipici, musica e divertimento

Il grande fuoco, il borgo medievale, la strada degli artisti, Capurso antica, i mercatini di Natale, la piazza del gusto, il volo dell'Angelo, e poi ... la Cassarmonica, Girodi Banda, Controrchestra Big Band, le associazioni locali, l'associazionismo, i murales e tanto tanto altro! La Fanoje torna anche quest'anno a Capurso il 7 e l'8 dicembre. Lo storico falò che si tiene da sempre alla vigilia dell’immacolata, torna con i suoi Mercatini di Natale, prodotti tipici, tanta musica ed incredibili novità.

'Natale in corso', a Santeramo addobbi natalizi, bancarelle, animazione, balli, spettacoli e stand enogastronomici

Il corso verrà chiuso al traffico e l'associazione si vedrà protagonista con stupendi addobbi natalizi; promozioni ed iniziative; bancarelle; animazione, balli ed intrattenimento per i più piccoli a cura dell'associazione Liberamente; spettacolo "magica scienza" a cura dell'associazione Multiversi; stand per degustazioni ed acquisto prodotti tipici; straordinarie collaborazioni con altre attività santermane.

Al Petruzzelli "La mafia americana" raccontata da Salvatore Lupo

Domenica 9 dicembre chiude il ciclo degli incontri Lezioni di Storia. Romanzi nel Tempo Salvatore Lupo che prenderà spunto da un grande classico, Il Padrino di Mario Puzo, per smontare miti e stereotipi dell’universo mafioso.

Edoardo Bennato in concerto al TeatroTeam

Sul palco il “PINOCCHIO & COMPANY TOUR 2018”, che parte dal nuovo singolo “Mastro Geppetto” e continua tra i brani storici del rocker.On stage la formazione ormai consolidate composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Roberto Perrone (batteria), Arduino Lopez (basso).

Visita guidata ai Presepi di Bari vecchia

Il percorso prevede soste ai bellissimi ed antichi Presepi allestiti in Bari Vecchia presso Chiese, Confraternite, Ass. Culturali, abitazioni private, all’aperto. Rilevante l’artistico Presepe realizzato dal circolo Acli – Dalfino sotto l’Arco della Neve con la partecipazione del M.tro Vito Guerra. Durante la visita guidata, sarà spiegata la storia de “u’ presebbie de le poveridde” curata dal sig. M. Fanelli presidente del circolo Acli – Dalfino ed appassionato studioso di storia e tradizioni locali.

Enrico Lo Verso con 'C'era una volta la musica' per celebrare il maestro Ennio Morricone

Un evento per celebrare il genio creativo del maestro Ennio Morricone, talento italiano conosciuto e ammirato nel mondo. Bastano poche note per riconoscere i suoi brani, in molti casi, ormai divenuti dei “classici”: le sue musiche, infatti, hanno fatto da colonna sonora ad alcuni dei capolavori cinematografici che hanno accompagnato la nostra vita, contribuendo a costruire un vero e proprio bagaglio culturale ed emotivo condiviso a livello internazionale.

“Il villaggio di San Nicola”

“Il Villaggio di San Nicola” che nasce in Fiera, è un borgo multietnico, ludico e didattico insieme, in cui adulti e bambini hanno la possibilità di conoscere e respirare la storia di San Nicola confrontandosi con le tradizioni dei Paesi che più lo amano e lo venerano, ma anche di tutti quei popoli stranieri che il Santo Patrono di Bari ci ha insegnato ad amare e accettare. Il cibo sarà il grande protagonista di tutte le relazioni che si costruiranno nel quartiere fieristico tra scintillanti luci di Natale, musiche meravigliose e profumi invitanti.

'Trulli Viventi 2018', ad Alberobello Mercatini di Natale e Christmas Light

Le luci sui trulli come ogni anno. E poi il tradizionale Presepe Vivente, i mercatini, la casa di Babbo Natale e per la prima volta la pista di pattinaggio. E' tutto pronto ad Alberobello per il programma di manifestazioni natalizie che faranno brillare il paese per tutto il periodo di festa, fino al 7 gennaio.

Gli spettacoli del Planetario Sky skan

Al Planetario di Bari 'Viaggi spaziali' e 'Il Piccolo principe tra le stelle': Partendo dal cielo stellato visibile ad occhio nudo si intraprenderà un viaggio straordinario per grandi e piccoli sino ai confini dello spazio e del tempo. E Poi uno dei più poetici racconti tra le opere letterarie per ragazzi tratto dal “Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, l’evento affronta temi importanti come il senso della vita ed il significato dell'amore e dell'amicizia.