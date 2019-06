Week-end del 8 e 9 giugno 2019: gli eventi a Bari e provincia

Tanti appuntamenti dedicati ai nostri prodotti: la sagra delle ciliegie ferrovia a Turi, eventi dedicati all'alta gastronomia a Monopoli con Pesci Fuor d'Acqua, e show cooking, laboratori didattici, degustazioni, mercatini alimentari nel Centro Commerciale Bariblu. Non mancheranno gli eventi dedicati alla cultura: spettacoli a teatro per grandi e piccini, manifestazioni a favore della sostenibilità e visite guidate per Bari.

Sagra della Ciliegia Ferrovia a Turi

Per il terzo anno consecutivo la locomotiva RossoFerrovia animerà le strade della città e sarà parte integrante della sagra, che ormai la riconosce come elemento distintivo. Lunga circa 7 metri e realizzata dall'artigiano turese Beppe Coppi in occasione dell’edizione numero 27, l’opera rappresenta l'antico mezzo di locomozione che, primo fra tutti, consentì agli agricoltori turesi di esportare la varietà regina del sud est barese. L’evento colorerà le vie centrali della città, piazza Silvio Orlandi, via Sedile, via XX settembre, piazza Pertini, via Gramsci, via Antonio Orlandi, largo Pozzi, piazza San Giovanni e piazza Moro proprio nel periodo centrale della raccolta.

A Monopoli Pesci Fuor d’Acqua

In programma dal 7 al 9 giugno 2019, l’evento enogastronomico sarà rivolto a tutte le fasce di età, dai più giovani fino a coinvolgere le intere famiglie. Alta gastronomia, vendita di prodotti tipici, esibizioni e concerti, aree ludiche per bambini, happy hours con dj set, sono solo alcune delle attrattive che contrassegneranno Pesci fuor d’acqua come evento alla portata di tutti.

Bariblu Food Market

Sino al 30 giugno, un’area interamente dedicata alla scoperta dei sapori tipici della nostra terra con tanti eventi: show cooking, laboratori didattici, degustazioni, mercatini alimentari. Nel Centro Commerciale Bariblu al via il Bariblu Food Market, una vera e propria festa del gusto in galleria.

Hell in the Cave nelle Grotte di Castellana

Ispirato ai gironi danteschi della Divina Commedia, Hell in the Cave è l’inferno visto dal centro della terra, a 70 metri di profondità, fra concrezioni carsiche disegnate dalla natura in 90 milioni di anni. Uno scenario suggestivo fa da cornice ed è al contempo protagonista dello spettacolo, fra anime dannate e demoni ma anche celestiali figure candide guidate dalla incantevole Beatrice. Il cast di ballerini e attori rende unica l’esperienza di Hell in the Cave che da sempre colleziona numeri da primato.

A Casamassima la ''Festa del Balcone Fiortito''

Compie 20 anni “Il Balcone fiorito nel Borgo Antico”, l’evento primaverile della Pro Loco che, insieme al Comune di Casamassima, le scuole e a tantissime associazioni del territorio, coinvolge abitanti e attività in una festa d’arte totale che abbraccia il Paese Azzurro per promuoverne l’unicità cromatica che trova le sue origini in un lontano passato.

Bimbimbici 2019

Si terrà domenica 9 giugno BIMBIMBICI, la tradizionale pedalata in sicurezza promossa da FIAB - Federazione italiana amici della bicicletta per incentivare tra i giovani e i giovanissimi l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani, a partire dal bike2school.

Alla scoperta della flora e della fauna nel Parco Naturale di Lama Balice

Appuntamento pomeridiano a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per una serata dedicata alla scoperta della flora e della fauna della Lama e all’osservazione del cielo stellato.

Itinerario degli Archi e degli antichi mestieri

Visita guidata serale in Bari vecchia con itinerario degli Archi e antichi mestieri. Nel percorso soste corredate da antiche leggende ed aneddoti presso gli Archi presenti nella Città vecchia di Bari quali: u Uarche de la Neve, u Uarche du Gnore, u Uarche de S. Geuanne, u Uarche de le Zia Zì, u Uarche de la Masciare, u Uarche du Spirite Sande, u Uarche jinde o Uarche. Inoltre nell’itinerario saranno ricordati antichi mestieri non più esistenti.

Sunset "suite" P23 di Monopoli

Domenica 2 Giugno parte un nuovo progetto coinvolgente, divertente, intrigante:The SUNSET SUITE, primo di una serie di appuntamenti con la bellezza ed il piacere.Musica ricercata e coinvolgente mixando i vari generi del momento( house,hip hop,reggaetton,italiana)...atmosfera soffusa... target selezionato...food & drinks di qualita', curati dai professionisti della "mixology" dell'Alchemico.

'Incanto Partenopeo', la mostra delle opere di Guido De Renzo

La mostra – oltre centocinquanta opere tra dipinti e sculture – metterà a confronto le opere del Di Renzo con quelle del maestro e in seguito fraterno amico Casciaro, assieme a una scelta antologia dei rappresentanti della comunità artistica del Vomero, dai pittori Vincenzo Ciardo, Attilio Pratella, Luca Postiglione, Giuseppe Aprea, Francesco Galante e molti altri, agli scultori Tello Torelli, Filippo Cifariello e Francesco De Matteis, attraverso la ricostruzione evocativa di quei contesti espositivi affermatisi nella vita culturale napoletana della prima metà del Novecento.