Week end del 8 e 9 settembre 2018: gli eventi a Bari e provincia

Per questo fine settimana una serie di eventi legati alla cultura e alla tradizione enogastronomica locale per un viaggio sensoriale con il cibo italiano in Fiera del Levante: tantissimi gli eventi in programma dalla musica alla danza popolare, dall’animazione per le bambine e per i bambini agli show cooking, agli artisti di strada. Nella provincia appuntamento con le sagre e le feste di paese. Non mancheranno i concerti, gli spettacoli, le mostre e le visite guidate.

Fiera del Levante 2018

Tantissimi gli eventi in programma: dalla musica alla danza popolare, dall’animazione per le bambine e per i bambini agli show cooking, agli artisti di strada.

62^ Sagra del Pollo e del Coniglio e la Tradizionale Fiera del Caroseno

I titolari delle macellerie allestiranno le vetrine "IN SATIRA" e i punti di degustazione di polli cotti alla brace. In PIAZZA GARIBALDI verrà allestita una mostra fotografica della storia della sagra in collaborazione conl'artista MIMMO GUGLIELMI.

Festa del Borgo Antico e Sagra delle Delizie

Nel centro storico di Turi appuntamento con la Festa del Borgo Antico e Sagra delle Delizie Turesi. Una domenica all'insegna della buona musica, dei balli e dell'allegria.

A Monopoli "PhEST", il festival internazionale di fotografia e arte

Per due mesi intensissimi la cittadina sul mare pugliese scelta dagli organizzatori si trasformerà in una galleria d'arte a cielo aperto contaminata dalla fotografia e dai messaggi che ciascun lavoro selezionato vuole trasmettere. Dal 6 settembre al 4 novembre cittadini e turisti, insegnanti e alunni che ricominciano la scuola, appassionati di fotografia, professionisti del mestiere e tutti quelli che vorranno dedicare qualche ora del loro tempo a questo evento speciale potranno ammirare le ventuno mostre che, contemporaneamente, abiteranno spazi e luoghi al chiuso e all’aperto nel cuore di Monopoli.

Bari sunset festival

All’interno di questa cornice nella giornata di sabato e via via anche durante la notte si esibiranno ai piatti alcuni degli esponenti di spicco della nightlife barese e della discografia contemporanea della nostra città che hanno trovato riscontri importanti a livello regionale,ma anche nazionale ed internazionale.

XI edizione del Meeting del Volontariato

Saranno oltre 1300 i volontari presenti, appartenenti a più di 140 associazioni no profit che animeranno il Meeting del Volontariato, nelle giornate dall’8 al 16 settembre. Domenica 9 alle ore 9.00, si uniranno in una grande parata, che sfilerà con i colori e i loghi delle associazioni dall’ingresso principale della Fiera fino al Padiglione Nuova Hall di Via Verdi. Saranno i volontari a rappresentare i diversi ambiti in cui operano e i progetti sempre più innovativi messi in campo per rispondere ai bisogni della comunità.

Mostra itinerante del Museo del Calcio di Coverciano

Un percorso espositivo attraverso i momenti più esaltanti della storia della Federazione; in vetrina i trofei vinti dalla Nazionale italiana di calcio e alcuni cimeli dei giocatori più rappresentativi che hanno vestito la maglia azzurra: dalle Coppe del Mondo del 1934, 1938, 1982 fino all’ultimo trionfo del 2006, passando dalla Coppa Europa del 1968 e alcune maglie storiche come quelle di Giovanni Ferrari (1934), Giacinto Facchetti (1968) e Paolo Rossi (1982).

Al Parco Miragica per la festa di fine estate

Per l’utima special night dell’estate, dalle 18, spettacoli itineranti con artisti di strada e per i più piccoli, da non perdere, "Storie a Pedali", simpaticissimo spettacolo di Teatro Animazione ricco di momenti di musica dal vivo, recitazione, burattini e tante bolle colorate. Nel Gran teatro colore, ritmo e musica con Artes Brasil, nell’arena stunt, utlima occasione per asistere all’Extreme Stunt Live Show del Folco Team, spettacolo ad alto tasso di adrenalina con auto, moto da competizione, fuoco, impennate e tanto altro. E, al calar del sole tutti in pista per lo Schiuma party e il Dj set.

Visita guidata a Bari vecchia con itinerario degli antichi mestieri

Tra vicoli e corti un percorso che permetterà di vedere i luoghi in cui, una volta, vi erano botteghe di mestieri artigianali oggi non più esistenti. L’itinerario sarà arricchito da poesie in dialetto barese che ricordano alcuni dei su indicati antichi mestieri e permetterà di vedere angoli in cui la bellezza, la storia e la tradizione fanno da padrone.

Nina Zilli in concerto a Monopoli

L’artista vanta grandi collaborazioni con musicista di fama nazionale e internazionale tra cui Giuliano Palma con il quale nel 2010 produce “50mila”, brano che la consacra al grande pubblico e diventa colonna sonora del film di Ferzan Ozpeteck, “Mine Vaganti”. Disco di Platino nel 2010, ha ricevuto anche un riconoscimento da Assomusica per la spiccata vocazione all’esibizione live.