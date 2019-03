Week-end del 9 e 10 marzo 2019: gli eventi a Bari e provincia

Sarà un fine settimana all'insegna dello sport con Deejay Ten, della cultura con la Settimana dei Musei, delle passeggiate all'aperto grazie alle numerose visite guidate e dei numerosi spettacoli a teatro per grandi e piccini. Da non perdere gli ultimi appuntamenti con le pentolacce per salutare definitivamente il Carnevale 2019.

Deejay Ten Bari 2019

Domenica 10 marzo Bari ospiterà la DEEJAY TEN, l'appuntamento annuale con la corsa di 10 Km ideata da Linus, storico dj dell'emittente radiofonica Radio DEEJAY. La corsa prenderà il via alle ore 10.00 da Corso Vittorio Emanuele II – Via Argiro e seguirà un percorso che si snoda tra la città vecchia e il lungomare.

Settimana dei Musei 2019 a Bari e provincia

Una settimana all'insegna della cultura, della storia e dell'arte grazie all'iniziativa 'Settimana dei Musei 2019' proclamata dal MIBAC. Dal 5 al 10 marzo ingresso gratuito nell'immenso patrimonio artistico fatto di Castelli, Parchi archeologici e Musei di Bari e provincia.

'Mamma mia' il musical in scena al TeatroTeam di Bari

A 20 anni dal debutto e a 10 anni dal film con Meryl Streep, Mamma Mia!, la più celebre commedia musicale degli anni 2000 che ha fatto scatenare il pubblico di tutto il mondo con le mitiche canzoni degli ABBA, in una nuova versione tutta italiana. Oltre 30 performers in scena e una scenografia incredibile con pontile, bagnasciuga e vera acqua di mare.

"L'importanza di chiamarsi Ernesto" in scena al Teatro Petruzzelli

Questa “commedia frivola per gente seria” è l’esempio più bello di come Wilde, attraverso l’uso di un’ironia caustica e brillante, sveli la falsa coscienza di una società che mette il denaro e una rigidissima divisione in classi al centro della propria morale.

'La scortecata' della rassegna Farsi Mondo in scena al Teatro Kismet

Liberamente tratto da Lo cunto de li cunti di Gianbattista Basile, La Scortecata è la storia di un re che s’innamora della voce di una vecchia, la quale vive in una catapecchia insieme alla sorella più vecchia di lei.

Joe Barbieri con 'Origami' in concerto al Teatro Forma

Qualsiasi tentativo di trovare un termine che definisca l'arte di Joe Barbieri non basta a esplorare tutte le sfumature delle sua ricerca: musicale, letteraria, linguistica, sonora. Non solo perchè Barbieri porta in sè riferimenti alla canzone d'autore della migliore scuola italiana e francese, come anche al jazz o alla bossa nova, ma anche perchè ogni sua canzone è un universo compiuto, in cui la cura per i dettagli racconta la spontanea predisposizione alla bellezza.

'La guerra di Rocco' della Compagnia del Sole in scena al Teatro Casa di Pulcinella

Con Rocco si può ridere e piangere, commuoversi e pensare, stando in trincea con lui e con i personaggi che incontra, sentire la forza della sua fragilità, il grande valore del suo sentire col cuore puro, il sentire di chi non ha filtri che possano giustificare nessuna bruttura. Un’occasione per conoscere un pezzo di storia e per riflettere su come ognuno fa la storia. Lo spettacolo è di Massimo Giordano e Giovanni Delle Donne e interpretato e diretto dallo stesso Giordano.

La corsa della Vita' in scena al Planetario di Bari

Si partirà dal cielo stellato e per proseguire nelle polveri interstellari indagando il mistero della nascita delle prime cellule. Si rivivrà la drammatica estinzione dei dinosauri scoprendo il legame indissolubile tra le stelle e le forme di vita apparse sulla Terra.

Alla scoperta di Giovinazzo

Giovinazzo è la destinazione perfetta per una piacevole passeggiata: il porticciolo, il borgo antico con le sue meravigliose chiese ed i palazzi nobiliari , le costruzioni medievali a torre e le piccole piazze collegate da vicoli di Chianche sono per i visitatori in cerca della Puglia più vera, una scoperta eccezionale. Le guide mostreranno gli angoli nascosti della città ed i tesori che le chiese conservano gelosamente da secoli.

42^ Edizione della “Pentolaccia Casamassimese”

Rullo di tamburi, coriandoli in aria: va in scena la 42a “Pentolaccia Casamassimese” con quattro maestosi carri allegorici, coloratissimi gruppi mascherati e l’intramontabile Pentolaccia che, al calar del sole, donerà gioia e regali a tutti i presenti! La Signora del Carnevale casamassimese sfilerà sabato 9 e domenica 10 marzo inondando il paese di folklore, danze e divertimento.