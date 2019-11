Week-end del 9 e 10 Novembre 2019: gli eventi a Bari e provincia

Imperdibile l'appuntamento novembrino di "Bacco nelle Gnostre" dove vino novello, caldarroste e i sapori nostrani riscalderanno le fredde serate d'autunno. Ci saranno gli spettacoli a teatro per grandi e piccini e le uscite per la città vecchia e alla scoperta dei magnifici borghi della provincia tra aperitivi e assaggi guidati. Scopri qui tutto il programma.

A Noci 'Bacco nelle gnostre, la festa d'autunno'

Sabato 9 e domenica 10 novembre l'appuntamento è tra i vicoli del borgo antico e lungo l'Estramurale di Noci per tutti i “gastronauti” alla scoperta delle sensazioni visive, olfattive, tattili, del cibo e del paesaggio della Murgia dei Trulli.

Sagra del Fungo Cardoncello a Ruvo

Spettacoli, musica e naturalmente la possibilità di assaporare il frutto per eccellenza del territorio murgiano.

Mastro Panettone in festa

I vincitori della terza edizione di “Mastro Panettone”, il concorso organizzato da Goloasi.it che premia i panettoni artigianale più buoni dell’anno, saranno decretati in occasione di “Mastro Panettone in Festa”, appuntamento ricco di iniziative culturali e da gustare dedicate al dolce natalizio per eccellenza, che si svolgerà domenica 10 e lunedì 11 novembre presso l’Hotel Excelsior di Bari dalle ore 9:30 alle ore 18:30.

Al Planetario di Bari torna lo spettacolo di teatro-scienza 'Il Piccolo Principe tra le Stelle'

Tratto dall’omonimo romanzo di Saint-Exupéry coi suoi temi importanti, lo spettacolo allarga gli orizzonti alla conoscenza scientifica dell’universo, di stelle e pianeti. Il pilota-narratore alterna il suo racconto tra letteratura e astronomia, trascinando gli spettatori nel cosmo immenso per una importante esperienza didattica.

Alla scoperta di Molfetta

Il centro medievale sorge nella penisola detta di Sant’Andrea, dall’omonima antica chiesa, citata per la prima volta in documenti notarili nel 1126. I palazzi più significativi, collocati prevalentemente lungo il perimetro del borgo, risalgono al periodo successivo al 1529, anno del Sacco francese, che produsse danni notevoli al patrimonio architettonico e documentario della città. Entreremo nella città antica attraverso la Porta che si apre su Corso Dante.

'Bari archeo-trekking', escursione alla scoperta di Lama Lamberti

Alla scoperta di grandi complessi ipogei e del campo di prigionia della seconda guerra mondiale. La Terra di Bari è ricca di ambienti ricavati nella roccia; buona parte di questi insediamenti ipogeici si trovano all'interno delle lame o lungo l’antico tracciato viario, il loro scavo risale a partire dal Medioevo fino ad epoche più recenti.

All'Abeliano in scena 'Apologia di Socrate' con Enrico Loverso

Fra tutte le opere di Platone, L’Apologia è certamente la più ricca d’informazioni riguardanti il pensiero di Socrate. L’opera appare come un’incondizionata difesa da parte dell’autore, Platone, della figura e dell’insegnamento del suo amato maestro, davanti quelle gravi accuse che lo avevano portato al processo, la cui causa va certamente rintracciata nell’errata interpretazione del suo pensiero.

Week-end d'autunno con l'uomo di Altamura

Un tour serale che parte dal MUdA|Palazzo Baldassarre e prosegue tra i tesori nascosti del centro storico, alla scoperta di chiese, palazzi nobiliari e i caratteristici claustri. Visita infine un’antica cantina del 1500 realizzata in una grotta nel cuore del centro antico, dove si gusteranno insieme un aperitivo con assaggio guidato di vini e prodotti tipici.

XXXIV edizione del salone nazionale dedicato al matrimonio, “Promessi Sposi”

In programma a Bari, presso il nuovo padiglione della Fiera del Levante, dal 7 al 10 novembre prossimi, Promessi Sposi è un salone nazionale interamente dedicato al matrimonio, con tutti i prodotti e i servizi utili alle coppie di futuri sposi per il giorno delle nozze.

''We will Rock you'', il musical

Lo spettacolo con le canzoni dei Queen arriva a Bari dopo un tour di grande successo sia di pubblico che di critica, e che ha registrato circa 65.000 spettatori paganti nelle 56 repliche che hanno toccato da nord a sud le principali città italiane.

GionnyScandal live al Demodè

Ricco di suggestioni musicali, Black Mood il suo nuovo disco, è un’esplosione di freschezza e di verità, frutto dell’evoluzione in corsa di Gionny che nonostante le mille difficoltà e la sua singolare storia non si è mai arreso, andando avanti attraverso la sola forza della musica.