Week- end del 6 e 7 ottobre 2018: gli eventi a Bari e provincia

Il primo fine settimana di ottobre profuma di mosto e di uva grazie a Cantine Aperte in Vendemmia: tutti gli enoappassionati potranno visitare i vigneti della Puglia e degustare i prodotti tipici della nostra regione. Numerosissimi gli eventi a Bari e provincia legati al food con i migliori cibi di strada italiani e internazionali, cucinati, raccontati e preparati dal vivo. Non mancheranno i concerti, gli ingressi gratuiti nei musei, castelli e parchi archeologici, le visite guidate nella città di Bari e poi ancora spettacoli per grandi e piccini, mostre e visite guidate a teatro.

Sagre d'Autunno a Bari e provincia

L'aria leggermente frizzante e il desiderio di trascorrere ancora un po di tempo all'aperto si conciliano con la possibilità di passeggiare tra le vie dei borghi e le piazze assaggiando i prodotti regionali d'autunno delle numerose Sagre di Bari e Provincia. Panini con salsiccia, bocconcini, funghi cardoncelli, olive, uva, noci, formaggi, salumi insieme ad ottimo vino ed alla birra artigianale.

“Cantine Aperte in Vendemmia”

L'appuntamento è per domenica 07 ottobre, unica data in Puglia, per la storica manifestazione che da vent’anni accompagna wine lovers ed enoappassionati alla scoperta della cultura e delle terre del vino di Puglia.

Brew Nights, a Castellana Grotte tornano le notti dei birrifici artigianali

Accentrati in largo San Leone Magno, molti gli eventi in programma, dalla degustazione di alcune tra le migliori birre del territorio, ai momenti di approfondimento e conoscenza della cultura birraria, alle imperdibili proposte gastronomiche, alla musica dal vivo. Una due giorni, scaturita dal crescente consenso raccolto dal movimento della craft beer, che all’alcool facile ribatte con il consumo consapevole, con il “bere cultura”.

"Gnam!", il Festival Europeo del Cibo di Strada

A Bari torna Gnam, il Festival Europeo del Cibo di Strada con le sue golose isole gastronomiche permetterà ai visitatori di gustare i migliori cibi di strada italiani e internazionali, cucinati, raccontati e preparati dal vivo.

Ad Adelfia ritorna la Festa dell'Uva

Adelfia mira a celebrare il prodotto tipico della sua terra e l’ammirevole lavoro dei suoi produttori in tutto il mondo, associandone l’importanza a quello che è il bagaglio storico culturale dei suoi cittadini. Così come i frutti della sua terra hanno accompagnato Adelfia nella sua crescita, anche l’arte ha contribuito al suo arricchimento cercando fin dalla sua storia più antica un costante binomio tra uva e musica di qualità. Appuntamento il 7 ottobre con JAMES SENESE E NAPOLI CENTRALE, il racconto dei 50 anni di carriera di un cuore napoletano.

"Notti di fuoco - Le vie dei sapori della Murgia"

Le strade del centro di Santeramo vi aspettano al profumo di braci succulente, da Via Roma fino a Piazza del Lago, con una splendida Piazzetta del gusto in Piazza Chiancone. E ancora: laboratori del gusto presso il Palazzo Marchesale, ottima musica sia in Piazza Chiancone che in Piazza Garibaldi, cibo delizioso su tutto il percorso.

A Casamassima il Corteo Storico "Corrado IV di Svevia e la "Festa dei sapori" dedicata al food truck

RITORNA LA GRANDE FESTA dedicata allo Street Food con i migliori Truck Food di zona con un corteo storico di 400 figuranti che indosseranno costumi d’epoca, altri impersoneranno artisti del tempo e figure storiche. Non mancheranno sbandieratori, musici, danzatori, mangiafuoco, cavalieri, giocolieri e teatranti per allietare il pubblico.

Ingressi gratuiti nei musei e castelli di Bari e provincia con Domenica al Museo

Domenica tra musei, siti archeologici e monumenti di Bari e provincia che accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale.

“Un barese a New York 3” in scena al teatro Barium

Al teatro Barium per la prima volta “Un barese a New York 3”, di e con Gianni Colajemma. Continua il sequel del racconto che da due anni il noto attore barese porta in scena a Bari e in giro per il mondo, suddiviso in episodi, secondo un modello che prende spunto dal teatro “classico” barese.

“I Pirati dello Spazio e la Mappa Stellare” al Planetario di Bari

Il cibernetico Capitano Thunder (interpretato da Gianluigi Belsito) interagisce col pubblico-equipaggio per risolvere insieme enigmi astronomici e svelare i segreti della Via Lattea in un’avventura indimenticabile.

Farlibe Duo in concerto al Teatro AncheCinema di Bari

Un evento unico che vedrà il duo ripercorrere in lungo e in largo la sua produzione discografica attraverso una selezione di brani proposti un una nuova veste contaminata dall’elettronica e impreziosita dalla partecipazione speciale di Daniele Sepe. Sarà l’occasione anche per ascoltare in anteprima alcune anticipazioni dal progetto “Eroine”, la ninna nanna svedese “Nu Hoppar” Haren” e alcuni canti della tradizione sefardita.