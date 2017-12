Week-end di Capodanno 2018: gli appuntamenti a Bari e in provincia

Tante le proposte per questo fine settimana e quindi per questo fine 2017: concerti di fine anno con Marco Mengoni e Gabry Ponte in piazza Prefettura a Bari e con Gigi D'Alessio a Corato. Non mancheranno gli appuntamenti musicali e gli spettacoli a teatro per accogliere il nuovo anno e poi ancora visite tra i presepi dei borghi della provincia e in città.

Capodanno 2018: Tutte le proposte a Bari e provincia

Avete deciso come trascorre l'ultimo dell'anno e come dare il benvenuto al 2018? I Party, le cene e i pranzi, i concerti in piazza, a teatro e tutte le idee alternative per il vostro Capodanno 2018.

Marco Mengoni e Gabry Ponte a Bari per il concerto di Capodanno

A salire sul palco di piazza Libertà sarà il recordman Marco Mengoni,uno dei giovani artisti più apprezzati del panorama della musica pop nazionale. L’evento di Capodanno di Bari prodotto da Radionorba si arricchisce di un altro protagonista. Al termine del concerto di Marco Mengoni, sul palco salirà il re della dance italiana, Gabry Ponte, per un dj-set con i dj di Radionorba che trasformerà Bari in una autentica ed enorme discoteca, con tutti gli effetti speciali che abitualmente accompagnano le esibizioni di Gabry.

Capodanno in piazza a Corato con Gigi D'Alessio

L’appuntamento per brindare al nuovo anno insieme a Gigi D’Alessio è previsto in piazza Cesare Battisti alle 23:45. A seguire si ballerà per tutta la notte fino all’alba grazie all’animazione degli speakers e dj di Radio Selene.

Al Teatro Petruzzelli “Happy New Swing Year” per accogliere il 2018 con l’energia positiva della musica swing

Due appuntamenti musicali a cavallo fra il 2017 ed il 2018 per accogliere il nuovo anno con l’energia positiva della musica swing. Domenica 31 dicembre alle 12.00 e lunedì primo gennaio alle 11.00 al Teatro Petruzzelli sono in cartellone i concerti “Happy New Swing Year”, omaggio allo swing italiano ed alle grandi orchestre del dopoguerra.

A Castellana "Grotte in Festa - Magia d'inverno": "Meraviglia di Luci", "Hell in the Cave" con Michele Placido e Giuliana De Sio e "Speleonight"

Proseguono gli appuntamenti con "Meraviglia di Luci", lo spettacolo di luci e musica con proiezioni tridimensionali e presepi nel primo sito carsico d'Italia (prossime date: 28 - 29 dicembre 2017; 6 - 7 - 13 - 14 gennaio 2018), partono a grande richiesta anche le Special Edition di "Hell in the Cave", il più grande show aereo sotterraneo del mondo ispirato ai gironi infernali della Divina Commedia.

“ViandARTE", il Festival delle arti di strada 2017” nelle strade e nelle piazze della città vecchia di Bari

Viandante è l’artista di strada per definizione. Viandante è anche lo spettatore che cammina per le strade della città. Dall’incontro di questi due percorsi nasce un momento di ARTE. ViandARTE deve essere allora un crocevia di strade e percorsi che si incontrano. E’ così che le performance sono state divise in filoni tematici: Theatre, Dance, Kids, Circus, Music, Experience. Focus del Festival sarà tutta la famiglia, con performance e attività dedicate a tutte le fasce d’età.

"Alberobello Christmas light", le luci di Natale illuminano il paese dei trulli

Il «Christmas lights» illuminerà i trulli del rione Monti, la chiesa di Sant'Antonio, la chiesa dei Santi Medici e il Trullo Sovrano. In più su palazzo municipale sarà proiettato video mapping natalizio. A infondere la magia delle feste per tutta Alberobello contribuiranno le musiche natalizie che animeranno il paese grazie alla filodiffusione. I visitatori saranno accolti da un messaggio di benvenuto che li guiderà nel percorso illuminato tra i trulli.

Corey Harris in concerto al MuHa-Spazio alle Arti di Terlizzi

Una autentica leggenda vivente del blues sarà protagonista di un attesissimo concerto a Terlizzi, presso il “MuHa – Spazio alle Arti” Venerdì 29 Dicembre 2017. L’americano Corey Harris porterà tutta l’intensità della sua voce e della sua chitarra in un suggestivo live di livello internazionale.

Mudù che Natale

Durante lo show, in piena atmosfera natalizia, Uccio De Santis, con la sua simpatia irresistibile, frizzante e coinvolgente interagisce con il pubblico, vero cavallo di battaglia dell’artista pugliese, avvalendosi della verve di Umberto Sardella e della eclettica Antonella Genga. Non manca la musica dal vivo.

Mostre di presepi a Bari e provincia: gli appuntamenti

La scena della Natività, piccola o grande che sia, vivente o inanimata, ci affascina da sempre. Natale è l'occasione giusta per visitare i numerosi Presepi di Bari e provincia, simbolo per eccellenza di questa magica festa.

I Mercatini di Borgo Egnazia

La Piazza sarà il cuore della serata con la degustazione di prodotti tipici e le bancarelle animate dagli artigiani locali. Inoltre alcune Casette saranno trasformate in suggestive Botteghe, per scoprire le antiche maestranze e i sapori pugliesi: la Casa dell’Artigiano, la Casa delle Bambole, la Casa delle Illuminarie, la Casa dei Sapori accoglieranno grandi e piccini.

Natale a Bari: tutte le iniziative

Dai concerti ai mercatini di Natale, dalle iniziative dedicate ai più piccoli alle visite guidate al Petruzzelli da dicembre fino all'Epifania.