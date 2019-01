Week-end dell'Epifania: gli eventi del 5 e 6 gennaio 2019 a Bari e provincia

Il 2019 si apre con la 'Festa dell'Epifania' che, come generalmente si dice, 'Tutte le feste porta via'. Noi però continuiamo a proporvi fine settimana ricco di appuntamenti dedicati a questa festa: spettacoli per grandi e piccini, artisti di strada, enogastronomia, musica dal vivo per l'arrivo della Befana e poi mercatini, mostre di presepi, visite guidate, ingressi gratuiti nei musei castelli e parchi archeologici e spettacoli a teatro.

Domenica al Museo, ingressi gratuiti nei castelli, parchi archeologici e musei di Bari e provincia

Domenica 6 Gennaio musei, siti archeologici e monumenti a Bari e provincia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale.

Pranzo dell’Epifania presso Lomoro - cucina sartoriale a Triggianello

Il Giorno dell'Epifania si concludono le Feste nel migliore dei modi: con un pranzo dai sapori delicati in una cornice elegante e raffinata.

'Alla Befana regalami un sorriso'

Colorare le feste Natalizie, con animazioni, laboratori per bambini, stupore ed emozione per i turisti, laboratori gastronomici ed una grande festa dedicata al nostro amato vernacolo, una lingua nobile che va tutelata e salvaguardata.

Befana Palese 2019, 17^ edizione

Una manifestazione dedicata principalmente ai bambini e non solo a loro, poiché, tempo permettendo, la fantomatica e mitica Befana arriva a bordo di un bellissimo elicottero per la gioia e lo stupore di grandi e piccini.

A Castellana “Befana alle grotte”

“Befana alle grotte” con artisti di strada, enogastronomia, musica dal vivo, l’arrivo della Befana e le iniziative legate alla quarta edizione del Befanone organizzate dall’associazione Castellana Conviene.

A Bari 'La casa della Befana'

Il Natale è passato ma al Villaggio di Babbo Natale sta arrivando un altro personaggio amatissimo dai bambini! La Casa della Befana! Ogni giorno, fino al 6 gennaio, i vostri piccoli potranno incontrare la Befana!

La Lunga Befana al Teatro Kismet con lo spettacolo 'Cappuccetto Rosso'

Il 5 e 6 gennaio alle ore 18.00 arriva La Lunga Befana al Teatro Kismet con CAPPUCCETTO ROSSO, il pluripremiato spettacolo della Compagnia La Luna nel Letto/Teatri di Bari/Teatro Crest. Per tutta la famiglia a partire da 6 anni e a partire dalle 17.00, #artlab di creazione per tutti nel rinnovato foyer del Kismet. Il 6 gennaio, dopo lo spettacolo, cioccolata calda e falò per tutti!

Epifania al Castello Normanno-Svevo di Bari

Alla scoperta di luoghi, storie, profumi e sapori della nostra splendida città vecchia. con visita al Castello Normanno-Svevo e alla mostra "Il potere dell'armonia: Federico II. De arte venandi cum avibus", e Popizza time on the road.

Visita guidata serale a Bari vecchia con itinerario dei Presepi

Visita guidata serale ai Presepi di Bari vecchia con avvio h. 18,00 dalla sede circolo Acli – Dalfino dal percorso di antichi presepi allestiti in Chiese, Confraternite Ass.ni culturali, all’aperto e case private.

A Turi arriva la 'Festa della Befana'

Appuntamento in Piazza Silvio Orlandi a Turi per l'arrivo della Befana e numerose sorprese per grandi e piccini con giocolieri, spettacoli di magia e bolle giganti.

Al Planetario Sky Skan di Bari lo spettacolo 'Il piccolo principe tra le stelle'

Tratto dal “Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, uno dei più poetici racconti tra le opere letterarie per ragazzi, l’evento affronta temi importanti come il senso della vita ed il significato dell'amore e dell'amicizia, trovando la sua collocazione naturale nel planetario dove il passaggio del protagonista da un pianeta all’altro della Galassia serve ad illustrare didatticamente la struttura dell’Universo. Esclusivamente per il periodo natalizio sabato 5 gennaio 'La stella di Natale', uno spettacolo che affascinerà adulti e bambini incentrato sulla “Stella di Betlemme”. Cosa guidò i Magi verso Gesù? Cosa videro i pastori sulla grotta? Perché mettiamo una stella cometa sul presepe?