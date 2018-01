Week-end dell'Epifania 2018: gli eventi a Bari e provincia

Il primo fine settimana di Gennaio 2018 inizia con l'Epifania e con i numerosi eventi e manifestazioni, per grandi e piccini, dedicati alla Befana, figura folcloristica legata alle festività natalizie. Non mancheranno gli spettacoli a teatro ed i concerti. Ricordiamo anche l'appuntamento dedicato alla scoperta del patrimonio culturale nazionale grazie alla possibilità di visitare gratuitamente musei, castelli e parchi archeologici di Bari e provincia.

Epifania 2018: gli eventi a Bari e provincia

Se non avete pensato ancora a come trascorrere i giorni dell'Epifania vi suggeriamo qualche evento dedicato alla venuta dei Re Magi grazie ei numerosi presepi viventi, alla simpatica Befana, ai party ed alle antiche tradizoni di paese dove si avrà l’occasione di degustare prodotti tipici e dolci natalizi.

Domenica al Museo

DOMENICA GRATUITA NEI MUSEI E AREE ARCHEOLOGICHE STATALI: Oltre 450 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale. In vigore dal luglio del 2014 l’iniziativa ha visto la partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali.

Venere in Pellioccia in scena al Teatro Palazzo

E' un gioco di specchi tra vittima e carnefice, impersonati sul palcoscenico da Sabrina Impacciatore e Valter Malosti, che cura anche la regia della pluripremiata pièce di David Ives (pluripremiata a Broadway), da cui Roman Polanski ha tratto l'omonimo film.

Visita di Bari e il Sottosuolo

Alla scoperta della Bari Romana, Bizantina e Normanna per conoscere la storia delle origini della nostra Bari.

"Meraviglia di Luci"

Meraviglia di Luci è uno spettacolo di luci e musica nelle Grotte di Castellana arricchito da proiezioni tridimensionali. Lo show è preceduto da un mini-tour nel sito speleologico, allestito con presepi artigianali.

Al Planetario in scena lo spettacolo di teatro-scienza "Perseo e la magia delle stelle cadenti"

Perseo è un eroe, figlio di Zeus e Danae, che fu sedotta sotto forma di pioggia d’oro. Andromeda è la figlia di un re, condannata al suo destino da una terribile sentenza degli dei. Perseo e Andromeda sono anche due costellazioni, tra le quarantotto che derivano direttamente dal mondo greco. Incontreremo Poseidone, la terrificante Medusa con la capacità di pietrificare gli uomini al solo sguardo, per poi tornare a guardare in alto, tra pianeti, stelle e galassie.

Il rapper Izi in concerto al Demodè

Al Demodè Club di Modugno, si esibirà il rapper Izi con una tappa del suo “Pizzicato Tour”, per il Sottosopra Tour Club, format che durante la stagione porta a esibirsi grandi artisti della scena hip-hop e trap italiana nelle location più suggestive e rinomate della Puglia.

Il batterista degli Evanescence Will Hunt al Demodè

Will Hunt batterista del gruppo gothic metal statunitense Evanescence il 7 gennaio per un nuovo tour nei club durante il quale, accompagnato da una serie di musicisti nostrani, suonerà una scaletta di famose hit rock internazionali.

Al Castello di Ceglie del Campo in scena lo spettacolo "Happy Steamdead Mr.King" della compagnia Formediterre

“Happy Steamdead, Mr. King”, rappresentazione teatrale ma anche esperimento culturale a tutto tondo, proprio nell’evidenziare la problematicità nel reperire spazi di espressione, ha scelto di andare in scena valorizzando beni artistici e luoghi singolari, quali castelli, masserie, palazzi, androni, raffinerie, cisterne“...

"Due in una mutanda", il nuovo spettacolo dell'Anonima Gr al Teatro Forma

L'Anonima G.R. torna al Teatro Forma per il debutto barese del nuovo spettacolo: si intitola Due in una mutanda, una commedia dai risvolti tragicomici, scritta da Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, stavolta nelle vesti insolite di due gemelli siamesi, pronti ad una serie di incredibili avventure.

Trofeo città di Bari

Allo Stadio del Nuoto i migliori giovani talenti della pallanuoto per la IV edizione della manifestazione sportiva.