Week-end di Pasqua e Pasquetta 2018: gli eventi dal 30 marzo al 2 aprile 2018 a Bari e provincia

Dai Riti religiosi della Settimana Santa fino al giorno della Risurrezione e al Lunedì dell'Angelo tantissimi gli appuntamenti a Bari e provincia: rievocazioni della passione di Cristo nei vari centri del barese, visite guidate, ingressi gratuiti nei musei, eventi a teatro con spettacoli e concerti e poi giornate fuori porta all'insegna del buon cibo e del divertimento.

Riti e Tradizioni della Settimana Santa a Bari e provincia

La Settimana Santa rimane forse la maggiore espressione di fede e tradizione fra tutte le feste religiose. Uno spettacolo da non perdere in cui i centri storici dei paesi e della città diventano lo scenario della rievocazione della Vita, Morte e Risurrezione di Cristo.

Ermal Meta incontra i fan alla Feltrinelli di Bari

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018, Ermal è partito per un tour firmacopie, serie di appuntamenti durante i quali presenta per la prima volta ai suoi fan il suo nuovo lavoro "Non abbiamo armi".

Visita guidata serale con itinerario delle Edicole della Passione del Venerdì Santo

Nel corso dell’itinerario, saranno narrati brani della Passione di Cristo in dialetto barese. A termine sarà possibile la Processione dei Misteri, che quest’anno usciranno dalla Chiesa di San Gaetano e sono quelli della Vallisa popolarmente denominati “Le CHIANGIAMINUE”.

A Pasqua ingresso gratuito nei castelli, parchi e siti archelogici di Bari e provincia grazie all'iniziativa "Domenica al Museo"

Siti archeologici e monumenti a Bari e provincia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale. In vigore dal luglio del 2014 l’iniziativa ha visto la partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali.

Alla scoperta della Bari sotterranea

Domenica 1 aprile, in ricorrenza della Santa Pasqua 2018, il circolo Acli Dalfino organizza un’iniziativa a Bari vecchia: visita guidata alla scoperta e conoscenza dell’antico territorio non a vista con percorso sotterraneo di “Bari e il Sottosuolo” con soste al Succorpo della Cattedrale, siti archeologici del Castello ed altre bellissime realtà nascoste della Bari romana, bizantina e normanna.

Visita guidata Bari sotto-sopra

Partendo dalle perdute mura bizantine, esploreremo la periferia del borgo antico, con i quartieri ebraico e armeno. Osserveremo la sequenza archeologica della città, ben conservata nel soccorpo della Cattedrale di S. Sabino e nei sotterranei di Palazzo Simi; in modo particolare la basilica paleocristiana con pavimento musivo e le chiese di epoca bizantina.

All'Abeliano in scena "E’ bal", il ballo in dialetto romagnolo, del Teatro delle Albe

E’ bal è una storia di paese dai tratti fiabeschi. La protagonista è Ezia, una 36enne reietta dalla vita: origini familiari incerte e un amore spezzato dopo sette anni di fidanzamento. E’ bal è un’opera in dialetto romagnolo in cui la scelta linguistica richiama una musicalità che caratterizza tutto lo spettacolo.

Al teatro Barium di Bari in scena le ultime repliche dello spettacolo “Un barese a New York 2” con Gianni Colajemma

Scritto e diretto dal noto attore barese, che dallo scorso anno porta in scena le avventure di Joe, un attore originario del capoluogo pugliese che si trasferisce nella Grande mela per inseguire il suo sogno di poter lavorare come attore, in questo secondo episodio il cui sottotitolo quest’anno è “…the better man…” è molto divertente e basa la sua forza su un evidente contrasto dei personaggi, in termini di linguaggio. Ognuno di loro, infatti, è caratterizzato da un particolare modo di esprimersi e comportarsi. La contrapposizione tra questi e il primeggiare dei buoni sentimenti, tra cui il desiderio di realizzazione di tutti, crea un mix di ironia e tanto divertimento.

Mario Rosini al Teatro Forma per l’ultimo appuntamento di “Sorrisi e Canzoni”

Al teatro Forma di Bari, si terrà il concerto “Pino e Stevie” ultimo appuntamento della rassegna “Sorrisi e Canzoni”, promossa dalle associazioni culturali “I buffoni del destino” ed “Echo Events”, che vedrà impegnato Mario Rosini, noto cantante italiano, di origini pugliesi, classificatosi al secondo posto, nel 2004, al Festival di Sanremo, insieme a Paolo Romano al basso e Mimmo Campanale alla batteria.

Claver Gold pesenta il suo ultimo album “Requiem” alla Casa Delle Arti Conversano

A Conversano si terrà l'evento artistico musicale che vede protagonista Claver Gold, l’acclamato rapper marchigiano, classe 1986, che ha realizzato già diversi sold out all’interno del suo tour. L’esibizione live prevede la presentazione del suo ultimo album “Requiem”, in cui collabora con i maggiori esponenti del rap italiano, come Fabri Fibra, Lord Bean, Davide Shorty, Rancore, Ghemon, Egreen e Murubutu.

Apertura della Pinacoteca metropolitana “Corrado Giaquinto” a Pasqua e Pasquetta

Un’apertura straordinaria per visitare la mostra “Sandro Chia e i guerrieri di Xi’An” che chiuderà i battenti subito dopo Pasqua. L’esposizione a cura di Clara Gelao ed Enzo Di Martino, inaugurata il 21 ottobre scorso, documenta un particolare momento della ricerca espressiva di uno dei più significativi protagonisti dell’arte contemporanea, Sandro Chia.

Pasquetta e zampina a Sammichele di Bari

Il giorno di pasquetta il centro storico di Sammichele si trasforma in un mega barbecue a cielo aperto per offrire una giornata fuori porta all’insegna del buon cibo e del divertimento. Piazze e stradelle anche extramurarie, saranno sin dal mattino travolte dal profumo delle braci accese pronte a celebrare la gustosissima Zampina proposta per l’occasione in invitanti panini farciti con le varianti più curiose. Delle vere e proprie aree pic nic saranno allestite in prossimità delle bracerie e attività gastronomiche del luogo che, oltre al classico menu in saletta, delizieranno gli avventori con un’offerta low cost di “cibo di strada” accompagnata da proposte d’intrattenimento sparse in perfetto carnival style.

Il Pasquetto Festival dell'Eremo Club

Una maratona musicale che vedrà alternarsi sul palco alcune delle realtà sonore più interessanti del panorama italiano senza barriere di lingua, di genere, di provenienza.

Pasquetta 2018 - Pic Nic sull'Aia, divertimento, relax e contatto con la natura

Intera giornata di Pasquetta all'insegna del divertimento, del relax a diretto contatto con la natura, in un clima di Amicizia e cordialità.

Una giornata fuori porta dedicata allo svago e al divertimento nella natura dal mattino a sera presso l'Aia dell'AGRITURISMO AMICIZIA , location de la "GRANDE FESTA DI PIERINO".

Pasqua e Pasquetta al Castello Svevo di Bari

Quest'anno a Pasqua la cultura ''conviene'': il primo Aprile torna infatti l'iniziativa del Mibact domenica al museo, con ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali e al Castello Svevo di Bari le guide turistiche di Nova Apulia vi aspettano per farvi scoprire i tesori custoditi nella maestosa fortezza federiciana ad una tariffa agevolata (€ 2,50 a persona).

Porte aperte per i visitatori anche a Pasquetta a partire dalle ore 13.30, con regolare biglietto di ingresso e visite guidate a tariffa agevolata.

Pranzo di Pasqua e Pasquetta a Villa Fano del Poggio Ricevimenti

Gli chef di Villa Fano del Poggio Ricevimenti propongono per la festa della Santa Pasqua e Pasquetta un ricco menù che celebra la festa della resurrezione con genuinità, gusto e sapore della cucina tipica pugliese.

Pranzo di Pasqua da lady Tiffany Ricevimenti

Una giornata davvero “esaltante” nella magnifica cornice della rinnovata location per ricevimenti, per degustare un delizioso menu’ appositamente creato con maestria per questa festività. I sapori della cucina di Lady Tiffany Ricevimenti a Ruvo di Puglia, sapranno catturare ed ammaliare ogni palato.

Pranzo di Pasqua alla New Lions Ricevimenti

Pranzo di Pasqua 2018, impreziosito da un menu’ prelibato e succulenti abbinamenti di primi e secondi piatti preparati dagli chef della sala ricevimenti, senza trascurare la scelta di vini e dessert golosi.