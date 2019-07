Week-end del 6 e 7 luglio 2019: gli eventi a Bari e provincia

Il primo fine settimana di luglio si affaccia con una serie di eventi dedicati alla riscoperta delle tradizioni culinarie locali come la festa del grano a Rutigliano e la festa dedicata al Fiorone Nero a Terlizzi. Non mancheranno le visite guidate per Bari, escursioni nei parchi e gite in barca alla scoperta della nostra meravigliosa costa. Per gli amanti della buona musica e del teatro ci saranno diversi appuntamenti tra commedie e concerti rock. Scopri il programma completo del week-end.

Alberockbello

Prelibatezze nostrane, birra artigianale locale, stand dedicati all'artigianato e al vinile faranno da cornice a un evento da non perdere, per trascorrere un weekend pugliese all’insegna del rock e del divertimento in un'ambiente rilassante e stimolante, travolti dal sound rock e avvolti dalle emozioni che le canzoni trasmetteranno.

Nel Parco Naturale di Lama Balice

Un appuntamento ricco di stimoli per bambini ed adulti. Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 la Cooperativa Ulixes organizza un laboratorio per la creazione di saponette all'olio di oliva. Il laboratorio è gratuito. Successivamente condotti dalle guide esperte della Cooperativa Verderame esploreremo al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco, per poi spostarci sul terrazzo della villa per osservare con potenti telescopi i crateri della Luna, gli anelli di Saturno, gli uragani di Giove e tanto altro..

Si consiglia di munirsi di scarpe chiuse e pantaloni lunghi per l’escursione e di una cena al sacco.

Nel Centro Storico di Rutigliano torna la 'Festa del Grano Buono'

Anche quest’anno i turisti saranno accompagnati tra i vicoli del borgo antico alla riscoperta dei sapori della tradizionale cucina locale in cui a farla da padrone è il grano Buono, una varietà di grano coltivato esclusivamente nel territorio di Rutigliano.

Sagre di Bari e provincia

Nel Parco Archeologico di Monte Sannace la performance teatrale ''I giorni del grano''

I giorni del grano è una performance teatrale che racconta in maniera innovativa e multisensoriale la tradizione panificatoria del territorio delle Murge. A dirigere la performance ci saranno due attori/apprendisti-fornai e voci registrate, musiche e ambienti sonori che gli spettatori ascolteranno attraverso cuffie wireless. Dopo aver indossato gli indumenti monouso indispensabili per visitare un laboratorio alimentare, gli spettatori ascolteranno il “seminario teatralizzato” e prenderanno parte ad un racconto sul processo di lavorazione del pane a partire dai suoi ingredienti, farina, lievito madre, acqua e sale. Alla fine assaggeranno il pane e potranno portare a casa una porzione di pasta madre, il lievito naturale ricco di microorganismi autoctoni, con cui preparare un pane "che sa di Murgia".

The Bumps in concerto a Conversano

Due dei musicisti tra i più apprezzati della scena musicale pugliese, Antonio Di Lorenzo alla batteria e percussioni e Davide Penta al basso, formano una delle ritmiche più collaudate. Con loro Vince Abbracciante, uno dei migliori talenti della fisarmonica a livello mondiale.

A Spazio Murat la a mostra collettiva e multidisciplinare "Souvenir''

Gli artisti hanno lavorato giorno e notte per realizzare le oro opere site-specific frutto del lavoro intenso svolto durante i laboratori e i workshop realizzati nel corso del Summer Camp. Attraverso le diverse attività, infatti, ogni artista si è lasciato coinvolgere in un viaggio immersivo che lo ha contaminato e ispirato nella produzione dell'opera da presentare al termine del percorso di residenza.

Visite guidate

Alla scoperta di Giovinazzo, una piacevole passeggiata nel porticciolo, nel borgo antico con le sue meravigliose chiese ed i palazzi nobiliari per ammirare le costruzioni medievali a torre e le piccole piazze collegate da vicoli di Chianche che sono per i visitatori in cerca della Puglia più vera, una scoperta eccezionale. Viaggio alla scoperta della Bari Medievale, il periodo storico più importante della nostra città e di Palazzo Fizzarotti con aperitivo in terrazza. Per gli amanti del mare uno speciale viaggio alla scoperta dei segreti nascosti dietro ogni angolo della nostra costa.

Mingo Tauro - Il "nobile" frutto tra Arte, Storia e Tradizione

Percorso esperienziale e celebrativo dell'autoctono Fiorone per conoscere e valorizzare le nostre eccellenze, creare sinergie vincenti e farne strumento di marketing territoriale finalizzato a promuovere il Made in Terlizzi.

Hell in the Cave - versi danzanti nell’aere fosco' torna alle Grotte di Castellana

'Hell in the Cave - versi danzanti nell’aere fosco' è' il più grande spettacolo aereo sotterraneo del mondo, rappresentazione multimediale dell'Inferno di Dante Alighieri, unico spettacolo stanziale di Puglia.

Spagna y Flamenco a Mola di Bari con il Trio Palomares

Suoni dalla Spagna con il Trio Palomares composto dal violinista Joaquín Palomares, dal chitarrista Fernando Espì e dalla danzatrice Estefanìa Brao, che tra virtuosismo strumentale e passi di danza del folklore iberico. Nel Chiostro Santa Chiara di Mola di Bari, ripercorrono la grande letteratura musicale del loro Paese, tra Ottocento e Novecento, per il secondo appuntamento dell’Agìmus Festival diretto da Piero Rotolo nella Rete di musica d’arte Orfeo Futuro

“Madame Bovary” in scena al Teatro Duse di Bari

Il testo teatrale scritto e diretto da Cristina Angiuli, è ambientato ai giorni nostri, protagonisti: Emma, suo marito Carlo, Rodolfo l'amante e Felicita governante di Emma, in veste di corifea e confidente. Lo spettacolo, pone l'accento sia sul tema del bovarismo, sia su quello dell'erotismo, in cui la protagonista, scarica le sue frustrazioni dettate da una vita mediocre che la porteranno a un epilogo tragico.