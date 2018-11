Giovedì 22 novembre (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) « Original Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in programma è «Widows», quarto lungometraggio diretto da Steve McQueen, con Viola Davis, Colin Farrell, Liam Neeson. Basato sull'omonima serie televisiva britannica degli anni '80, il film racconta la storia di quattro donne molto coraggiose: dopo che i mariti vengono uccisi durante una rapina, le vedove decidono di creare un piano e continuare la loro missione criminale.