Willie Peyote al Locus festival 2020 si aggiunge a Little Simz nell’evento del Mavùgliola Masseria

Willie Peyote arriva il primo agosto a Locorotondo, sull’onda di un travolgente tour invernale interamente sold-out con il suo “Iodegradabile”, album in cui il rap si mescola al rock e alla canzone d’autore.

E’ un rapper di culto con uno stile versatile e ricercato, un giovane fenomeno tutto italiano che al Locus festival si affianca ad un fenomeno 100% londinese.



Sullo stesso palco, Little Simz presenta la sua “Grey area”, che unendo al grime il jazz ed il soul ha appena conquistato il prestigioso premio NME come “Best british album 2019”.

I biglietti per questo imperdibile doppio evento sono disponibili su DICE.fm (online tramite app) e Ticketone (online e punti vendita)

WILLIE PEYOTE

Con 4 album all’attivo, Willie Peyote negli anni ha ottenuto sempre più consensi da parte del pubblico ma anche della critica, che loda la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per come affrontano le tematiche sociali e attuali, il tutto con un’ironia tagliente e divertente.

Dopo il grande successo dei live invernali completamente sold out, l’artista si prepara a incontrare le grandi folle dei più importanti festival italiani, fra i quali non poteva mancare il Locus in Puglia, nel suggestivo contesto della Valle d’Itria e di Locorotondo.

Sarà l’occasione per riascoltare i brani dell’album “Iodegradabile”, acclamato da critica e pubblico tanto da debuttare nella TOP 5 della classifica FIMI, e brani ormai culto come “Non Sono Razzista Ma…”, e “Metti Che Domani”.

LITTLE SIMZ

Con l’album “Grey Area” nel 2019 la ventiquattrenne londinese Little Simz ha portato il suo successo decisamente oltre i confini nazionali e stilistici UK e grime, aprendo nuovi spazi e prospettive per il rap e la black music mondiale. Elogiata da gente come Gilles Peterson e Kendrick Lamar, scelta da Gorillaz, Anderson Paak e Lauryn Hill come opening act, apprezzata anche come attrice nella serie Top Boy su Netflix, con svariati EP ed album pubblicati dal 2014… Little Simz arriva al Locus festival in piena forma e maturità artistica.

Come conferma, è arrivata puntuale prima la nomination e poi la vittoria nei New Musical Express Awards come BEST BRITISH ALBUM 2019.

Locus festival XVI edizione – open-eyed musc

LITTLE SIMZ

WILLIE PEYOTE

Mavùgliola Masseria, Locorotondo (BA)

Sabato 1 agosto 2020, ore 21:00

BIGLIETTI DISPONIBILI SU

DICE.fm https://link.dice.fm/g0ICmTAdo2

TICKETONE http://bit.ly/littlesimz_t1

Posto unico: € 25,30