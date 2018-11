Il rapper torinese Willie Peyote sul palco del Demodè

Sabato 1 dicembre al Demodè Club di Modugno (Ba) arriva Willie Peyote, rapper torinese, tra gli artisti più interessanti e innovativi della scena hip-hop italiana.

Diventato ormai un punto di riferimento per la musica live nel Sud Italia, sarà Guglielmo Bruno, in arte Willie Peyote, con una tappa del suo “Ostensione della sindrome, ultima cena tour”. Classe ’85 è figlio di un musicista ed è proprio grazie al padre che si è avvicinato alla musica, seguendolo durante le sue tourneè. Il suo esordio ufficiale avviene nel 2004 con il gruppo Funk Shui Project, di cui era la voce. Con questo progetto ha pubblicato un album omonimo. Ma è nel 2011 che ha inizio il suo percorso da solista. “Il manuale del giovane nichilista” è il suo primo lavoro discografico. Questo è una raccolta che già dal titolo suggerisce la sua visione del mondo e il suo modo di comunicarlo ai suoi ascoltatori, condensato in un provocatorio mix di cinismo, autoironia e denuncia sociale. L’album è stato da subito considerato innovativo poiché presenta sonorità che spaziano ben al di fuori dell’ambito hip-hop classico. Sono seguiti “Non è il mio genere, il genere umano” nel 2013 ed “Educazione Sabauda” due anni dopo. Il 6 ottobre 2017 è invece stato pubblicato “Sindrome di Tôret”, nel quale Willie Peyote, attualmente considerato una delle figure più interessanti e innovative della scena rap italiana contemporanea, fonde i suoi due istinti musicali, ovvero quello rock e quello hip-hop.

Durante il concerto sarà accompagnato da Frank Sativa e dalla Sabauda orchestra precaria e proporrà i brani dell’ultimo album e i successi della sua discografia. Al termine si continuerà a ballare con il party “1 Hour”, festa che ogni ora cambierà tema.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006