A Triggiano la mostra "Window - miss dress code by Jackie Samosa - Roma/New York"

"Window" è la rassegna ideata dall'arch. Dino Lorusso, nei piccoli, ricercatissimi e suggestivi spazi del "RetroBar" da lui progettato: una serie di iniziative artistiche da osservare attraverso la vetrina del nuovo locale di Triggiano sito in Via San Pietro n. 38.

Il primo appuntamento inaugura il 6 ottobre dalle ore 19.00 con la mostra "Window - Miss Dress Code by Jackie Samosa – Roma / New York". Una speciale collaborazione con Jackie Samosa, nome d'arte con cui Manuela De Leonardis, critica fotografica, giornalista e curatrice indipendente, firma i suoi lavori di fashion design - moda, gioielli, collage - tutti pezzi unici realizzati con materiali riciclati. Cento cartoline/collage, rigorosamente create a mano dall'autrice con tessuti di riciclo su cartoncino Fabriano, verranno esposte fino al 21 ottobre.

Il progetto del RetroBar è quello di prestare i propri spazi per promuovere iniziative culturali ed artistiche creando, di volta in volta, mostre site-specific realizzate in un luogo non convenzionale, ma di sicuro impatto visivo. Una diaframmatica rivisitazione dello spazio dunque. Una visione aspecifica, quanto strettamente soggettiva, dall'interno e dall'esterno. Un invisibile legame tra dentro e fuori, che si dipana attraverso l'arte e la sua inevitabile moltitudine di interpretazioni.