Al Petruzzelli la terza edizione del Wired Digital Day

Il racconto sui grandi temi che stanno dando forma al futuro, affascina la Puglia. A quattro dal giorni dal Wired Digital Day, edizione 2020, sono già più di 1200 gli iscritti

L’evento realizzato da Wired Italia in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Sviluppo - in programma martedì 11 febbraio al Teatro Petruzzelli di Bari, dalle 9:30 alle 18:00 (con ingresso gratuito) - racconta le novità e le sfide in tema di digitalizzazione, space economy, sostenibilità e politiche dell'innovazione, sovranità digitale, futuro del lavoro, intelligenza artificiale e cybersicurezza, blockchain, healthcare, design e creatività, argomenti sui quali la Puglia e tutto il Sud Italia si stanno ritagliando un ruolo da protagonisti.

L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell’immediato futuro e celebrare l’innovazione, la tecnologia e l'eccellenza come elementi chiave per la crescita e lo sviluppo economico, culturale e sociale del nostro Paese, partendo dalla sostenibilità, valore necessario per essere al passo coi tempi ma anche per creare tante nuove opportunità.

Sul palcoscenico i protagonisti del mondo dell’Innovazione.

Tra gli interventi più attesi quello dell’ex-astronauta Paolo Nespoli e dell’economista e padre della Blue Economy Gunter Pauli, del sociologo ed esperto di new media e tecnologia Evgeny Morozov, del musicista, produttore e fondatore dei Subsonica Max Casacci.

Ci saranno anche il segretario generale FIM CISL Marco Bentivogli, lo scienziato, esperto in reti neurali artificiali e sistemi artificiali adattivi e direttore del Centro di ricerca Semeion Massimo Buscema, l’economista e presidente di I-Com, Istituto per la Competitività Stefano Da Empoli.

Inoltre, Alessandro Lo Volpe, vice presidente Cloud e Cognitive di IBM Italia; Carola Frediani, esperta di cybersicurezza e Cybersecurity Awareness Manager; Ugo Patroni Griffi, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; Nicolò Andreula, economista ed esperto in Strategy, Marketing & Leadership; Luigi Capello, imprenditore seriale, ceo di LVenture Group e fondatore di Luiss Enlabs; Giovanni Sylos Labini, ceo di Planetek Italia ed esperto nell’analisi dei dati satellitari; Ottavio Di Cillo, direttore del Centro Regionale di TeleMedicina della Regione Puglia; Antonio Maria Vasile, vicepresidente di Aeroporti di Puglia; Antonio De Vito, direttore generale di Puglia Sviluppo; Marco Curci, direttore Divisione Informatica e Telematica di InnovaPuglia; Alessio Lo Russo, ceo di Roboze ed esperto di modellazione 3D e digital fabrication; Luigi Alfredo Grieco, professore di Telecomunicazioni ed esperto di IOT del Politecnico di Bari; Diego Marra, ceo di Cinemagica ed esperto di VR e progettazione di ambienti interattivi.

Interverranno: Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sindaco di Bari, Cosimo Borraccino, assessore allo Sviluppo economico, con delega alla ricerca industriale e innovazione della Regione Puglia.

L’ingresso è gratuito, iscrivendosi al link: https://digitalday2020.wired. it/

L’evento sarà in diretta streaming sulla pagina Facebook di Wired e sul sito (https://www.wired.it/).