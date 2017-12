A Bari Women in..Art 2017 la Rassegna Internazionale di Arte Contemporanea Femminile

Prosegue l’ottava edizione di Women in..Art 2017 - Rassegna Internazionale di Arte Contemporanea Femminile che espone opere di artiste provenienti da Cina, Corea del Sud, Croazia, Basilicata, Puglia,Trentino Alto Adige, Sicilia, nella settecentesca Chiesa di Santa Teresa dei Maschi nel Borgo Antico di Bari. La direzione artistica è del M° Miguel Gomez, direttore artistico di Bibart-Biennale Internazionale di Arte Contemporanea di Bari Città Metropolitana.

Non solo arti visive sul palcoscenico di Women in...Art.

Il 28 dicembre 2017 alle ore 18.30 la A.P.S. Federico II Eventi e Vallisa Onlus di Women in..Art presentano cinque donne, voci corali dell' arte della poesia, perché l'arte è globalità dei linguaggi, è comunicare armonia e dissonanza.

L’Arte è Poesia.

La poesia è l’arte del disvelamento, esito cicatriziale di un ’emozione. Le parole del poeta sono pennellate, colpi di scalpello, scatti di fotografia, istanti fissati nel tempo assoluto dell’arte, il presente.

Women in.. Art è Poesia.

Donne, figlie, amiche, lavoratrici, mogli, madri..poetesse che parleranno della Donna con le parole delle loro poesie, che raffigurano e descrivono il mondo ricco di colori ed emozioni di donne accomunate dall’ Arte:

Crescenza Caradonna - "A come Amore"

Grazia Cipollino - "Librati cuore"

Letizia Cobaltini - "Come seta l'inchiostro"

Donatella di Grusa - "Ha-Amiya"

Antonietta Ursitti - "Viaggio di una testuggine"

I loro versi editi ed inediti saranno declamati da Elena Ursitti, attrice e imprenditrice.

La vita, celebrata dalla Poesia in ogni sua sfumatura, è il tema che unisce "Women in ...Art" e “W Ale Onlus” - Fondazione Alessandra Bisceglia per lo studio e la cura delle anomalie vascolari.

La Fondazione è intitolata ad Alessandra Bisceglia, giornalista, autrice televisiva, dotata di grandi capacità professionali e umane, oltre che di talento e di un coraggio fuori dal comune. Affetta fin dalla nascita da una malformazione vascolare rarissima che in fase adolescenziale le ha tolto l’autonomia, ha sempre guardato alla vita con gioia ed entusiasmo. La Fondazione nasce per onorarne lo spirito e la memoria.

L’esposizione resterà aperta tutti i giorni dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00.