"Women in..art", incontro con la narrativa

Women in..Art 2017-Rassegna Internazionale di Arte Contemporanea Femminile si avvia alla conclusione della sua ottava edizione con l’ultimo degli appuntamenti in programma. Il 29 dicembre 2017 alle ore 18.30 nella settecentesca Chiesa di Santa Teresa dei Maschi, nel cuore del Borgo Antico di Bari, Cinzia del Corral presenta e modera l’ incontro letterario con le scrittrici Annatonia Margiotta e Valentina Battista.

La rassegna espone opere di artiste provenienti da Cina, Corea del Sud, Croazia, Basilicata, Puglia,Trentino Alto Adige, Sicilia con la direzione artistica del M° Miguel Gomez, direttore artistico di Bibart-Biennale Internazionale di Arte Contemporanea di Bari Città Metropolitana

Non solo arti visive sul palcoscenico di Women in...Art.

Immagini e parole che si scambiano i ruoli, linguaggio visivo e linguaggio verbale si fondono in un legame tra 'arti sorelle', le arti visive parlano con il "linguaggio degli occhi", raccontano la percezione e la trasfigurazione al pari delle parole che disegnano mondi reali e fantastici.

La realtà è l’anello di giunzione.

La quotidiana realtà del diario di viaggio di “Vita da pendolare” (Ed.Città Futura) della scrittrice Annatonia Margiotta è pregno del simbolismo del viaggio, del fluire della vita dei tanti personaggi che giorno dopo giorno si incontrano, si ritrovano, si perdono, nella carrozza di un treno, quasi sempre la stessa, che comincia ad appartenerci e da cui non vediamo l’ora di scendere: “..la nostra vita è un viaggio, ad un certo punto vediamo i nostri vicini di posto scendere e poi, inesorabilmente, tocca anche a noi” scrive l’autrice. Il treno è scuola di vita, come sottolineano nelle loro prefazioni l’europarlamentare Massimo Paolucci, Mauro Marino, Maria Ermelinda De Carlo e Franco Surano.

Il treno, metafora e simbolo di distanze annullate e mondi che si incontrano, ci conduce nell’Europa di Valentina Battista scrittrice e studiosa di temi europei. “Re-incantare l’Europa” (Cacucci ed.) è una chiave di lettura del processo di integrazione europea a cui manca un obbiettivo comune, un assetto istituzionale stabile per realizzare un vero sviluppo economico e sociale. L’Europa nata nell’agorà dell'antica Grecia va re-incantanta, una necessità particolarmente avvertita dalla generazione dei Millenials, giovani donne e uomini nati a cavallo del secondo millennio ed educati ad essere cittadini europei prim’ancora che italiani; “Ditemi almeno chi sono! Chi ero?”, interrogativi che oggi si pone l’Europa privata del suo racconto naufragato nel Mare Nostrum dell’indifferenza e dell’opportunismo. L’eurodeputato Gianni Pittella, nella prefazione al volume, sottolinea che «ci vuole coraggio a scrivere di questi tempi ricordando il lascito di Altiero Spinelli e la sua battaglia per gli Stati Uniti d’Europa. Coraggio che non è mancato alla autrice e che non deve mancare nel tornante più difficile della storia europea dopo la guerra».

La ricerca scientifica è espressione dell’universalità dell’Uomo come dell’Arte.

"Women in ...Art" è “W Ale Onlus” - Fondazione Alessandra Bisceglia per lo studio e la cura delle anomalie vascolari. La Fondazione è intitolata ad Alessandra Bisceglia, giornalista, autrice televisiva, dotata di grandi capacità professionali e umane, oltre che di talento e di un coraggio fuori dal comune. Affetta fin dalla nascita da una malformazione vascolare rarissima che in fase adolescenziale le ha tolto l’autonomia, ha sempre guardato alla vita con gioia ed entusiasmo. La Fondazione nasce per onorarne lo spirito e la memoria.



L’esposizione sarà visitabile fino al 30 dicembre 2017 dalle ore 11.00 alle 13.00 - dalle ore 18.00 alle 20.00



