Giovedì 18 gennaio (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) «Origi nal Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in programma è Wonder, regia di Stephen Chbosky, con Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay. La storia è tratta dall'omonimo bestseller internazionale di R. J. Palacio, in cima alle classifiche del New York Times dal 2012: il protagonista è Auggie, un ragazzo nato con una grave deformazione alle ossa del volto, che dopo anni trascorsi nel nido protetto della propria famiglia, per la prima volta si trova ad affrontare il mondo della scuola.