Workshop Conoscere X Scegliere: Avviare un'attività con il Franchising

Mettersi in proprio con un'attività in franchising affermata come Mail Boxes Etc.?

E magari con la possibilità di agevolazioni finanziarie come quelle di GRENKE?

Si può!

Due eventi per chi desidera avviare una nuova attività autonoma e conoscere il progetto Imprenditoriale della Rete Mail Boxes Etc.



Interverranno:

, Imprenditore e Concessionario di Area MBE – presenterà i vantaggi di aprire un’attività con un marchio consolidato come MBE, una Rete internazionale che conta oltre 1.600 Centri nel mondo. Gianluca Guaglione di GRENKE – presenterà le facilitazioni finanziarie per l'avvio della propria attività imprenditoriale grazie alla locazione operativa.

A Bari è previsto anche l’intervento di Leo Volpicella - Revisore Legale - Dottore Commercialista Esperto Contabile

Gli eventi sono gratuiti, previa iscrizione e conferma.