Nell’Auditorium di Autoclub Group il workshop 'Sicurezza stradale e mobilità sostenibile'

L’auto, i trasporti, la tecnologia, la sicurezza, la Puglia, l’ambiente: la sequenza di argomenti non è “semplicemente” cronaca, perché la loro combinazione produce economie e diseconomie. Sono sempre più numerosi i territori, infatti, che inseguono un equilibrio in grado non solo di sostenere un corretto rapporto tra costi e ricavi, ma anche di salvaguardare l’ambiente e la salute dei residenti.

Di tutto ciò, ma anche di molto altro si parlerà nel workshop “Sicurezza stradale e mobilità sostenibile: il futuro è già presente”, che avrà luogo a Bari venerdì 6 settembre nell’Auditorium di Autoclub Group (in via Napoli 364) nella giornata di apertura di “Autoclub show”, il festival dell’auto e della mobilità che si protrarrà sino al 12 settembre.

A fare gli onori di casa i due fratelli amministratori di Autoclub Group, Miriam e Gaj Loiacono e a seguire i saluti del sindaco di Bari Antonio Decaro e di Roberto Masciopinto, presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari.

Poi i lavori, che entreranno nel vivo con l’intervento del giornalista esperto di Automotive Angelo Danzi che introdurrà il tema del “Futuro della mobilità”. Argomento sul quale diranno la loro subito dopo Eligio Catarinella (Direttore marketing e comunicazione FCA) e Francesco Calcara (Managing Director DS Automobiles) illustrando come le grandi aziende automobilistiche abbiamo sviluppato nuove sensibilità che si riverberano sulla produzione.

Toccherà a Enrico Campanile (dirigente del dipartimento mobilità della Regione), invece, il compito di illustrare a tutto tondo la situazione del trasporto in Puglia tra punti critici e programmazione. Un tema che di fatto introdurrà l’intervento di Pierpaolo Bonerba (responsabile del Centro di monitoraggio per la sicurezza stradale – Asset Puglia) sul delicato aspetto dell’incidentalità in Puglia.

Di come si programma e si pianifica una politica di sicurezza si occuperà Pasquale Colonna (docente di sicurezza stradale nel Politecnico di Bari) con l’intervento sul Traffic calming, materia che merita maggiore attenzione e sempre più si sta sviluppando nei territori evoluti. Di quanto e come si sottovalutino insidie assai pericolose (alcol, telefonini, eccesso di velocità, scarsa manutenzione) si occuperà Antonio Nappi, comandante della Polizia stradale di Bari, mentre il comandante della Polizia municipale, Michele Palumbo, farà il punto sulla sicurezza urbana.

Dopo una breve pausa Irene di Tria (Dirigente del dipartimento mobilità della Regione Puglia) si occuperà di Mobilita sostenibile e delle azioni in corso in Puglia. Un tema che aprirà la… strada all’intervento conclusivo di Giovanni Giannini, assessore regionale Reti e infrastrutture, che si occuperà dello scenario pugliese e dei nuovi obiettivi.

Il workshop sarà moderato da Elio Sannicandro, Direttore generale di Asset Puglia (Agenzia Regionale Strategica per la Sviluppo Ecosostenibile del Territorio).