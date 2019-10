Wrongonyou in concerto all'Officina degli Esordi

Un eclettico mix di folk ed elettronica, con un sound internazionale e contemporaneo. Può essere sintetizzato così il carattere musicale di Marco Zitelli aka Wrongonyou, giovane artista romano che sarà all'Officina degli Esordi di Bari il 7 dicembre 2019 alle ore 21 per il suo "Atlante tour".



In partenza subito dopo l'uscita del nuovo album "Milano parla piano", il 18 ottobre per Carosello Records questo tour segna il passaggio di Wrongonyou alla lingua italiana nelle sue canzoni. Un lavoro che lo ha portato a scrivere i suoi primi pezzi in italiano, senza perdere la cifra stilistica della sua timbrica e del suo sound tipicamente americano e nordeuropeo. Un cambio lingua che non lo snatura, ma che anzi lo porta a un livello successivo, introducendo nella voce sonorità elettroniche su testi in italiano. Ad anticipare l'album una serie di brani in anteprima che trasportano gradualmente l'ascoltatore verso il nuovo mondo di Marco: dopo l'ottimo riscontro di Mi sbaglio da un po', arriva il 4 ottobre la seconda traccia Solo noi due.

Wrongonyou, all'anagrafe Marco Zitelli, si è avvicinato alla musica folk grazie ad artisti internazionali come Bon Iver e Fleet Foxes. Da subito si è affermato come un artista dal talento fuori dal comune: la sua musica è infatti dotata di una forte componente emotiva e immaginifica, capace di toccare le corde più profonde dell'animo di chi lo ascolta. Il cantautore si è fatto notare grazie ad alcuni suoi brani caricati su Soundcloud che avevano attirato l'attenzione prima di un professore di Sound Technology all'università di Oxford, che gli fece incidere i primi 4 singoli, e poi della Carosello Records con cui ha pubblicato il primo EP The Mountain Man (2016) e il primo disco ufficiale Rebirth (2018).

Il cantautore romano dal sound internazionale ha calcato i palchi di grandi festival internazionali come Sputh by Southwest festival ad Austin in Texas (USA) e all'Europa Vox in Francia, Eurosonic Noorderslag in Olanda, Primavera Sound in Spagna e Home Festival in Italia. I suoi brani sono spesso diventati colonne sonore di film e serie tv (BABY su Netflix o il film "Il Premio" di Alessandro Gassman per citarne alcuni), in Italia e nel mondo.

Wrongonyou

Sabato 7 dicembre 2019

Officina degli Esordi, Via Francesco Crispi, 5, 70123 Bari (BA)

Inizio ore 21

Biglietto: 12,00 euro + d.p.

Prevendita online e rivenditori TicketOne.it

Infoline: +39 393 9639865