A Bitonto la Sesta edizione della settimana Shakespeariana

www.shakespeare 6 , giunta alla sua sesta edizione, è un festival ideato dalla compagnia Fatti d’Arte e promosso dal l’Assessorato al Marketing territoriale - Turismo - Festival - Eventi - Governo partecipato - Polizia municipale del Comune di Bitonto che si svolgerà, dal 16 al 22 aprile, in maniera itinerante a Bitonto; in programma attività al Teatro ‘T. Traetta’, nel centro antico della città e presso le Officine culturali site in largo Gramsci, 7.

L’iniziativa è un percorso culturale e formativo fondato sull’opera di William Shakespeare e sulla sua diffusione, fruizione e conoscenza. Si avvale di azioni performative, di una programmazione specifica con spettacoli dal vivo e proiezioni, incontri letterari, cineforum e incursioni urbane di visual art.

L’intera cittadinanza è coinvolta, ormai da anni, in questa full immersion nell’opera del drammaturgo inglese, un’azione che unisce lo spettacolo dal vivo alla formazione del pubblico.

La compagnia teatrale ‘Fatti d’Arte’ lavora a questo progetto in collaborazione con alcune realtà locali: la Società Cooperativa Sociale Ulixes, la Fondazione dei Santi Medici, Ferrotranviara Bari-Nord, l’IPSIA ‘Archimede’ Barletta per la realizzazione dei costumi e gli esercenti commerciali del centro antico della città.

La settimana, in programma da lunedì 16 a domenica 22 aprile, presenta un percorso storico, critico e artistico sulle opere più famose del ‘Bardo’, il fulcro della manifestazione è la presentazione dello spettacolo ‘La commedia degli equivoci’ diretto da Raffaele Romita al Teatro ‘T. Traetta’ il 20, 21 e 22 aprile.

La settimana shakespeariana è stata introdotta quest’anno dal convegno scientifico ‘Shakespeare Storytells: Il teatro fatti ad arte’ che si è tenuto alle Officine Culturali di Bitonto giovedì 29 marzo. Una giornata divisa in tre tavoli di lavoro in cui sono stati coinvolti l’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’, il Teatro Pubblico Pugliese e i Teatri di Bari insieme ad addetti ai lavori, docenti e giornalisti per approfondire tematiche storiche, artistiche e culturali legate alla fruizione dell’opera shakespeariana.

LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

EVENTI COLLATERALI:

Giovedì 12 aprile ore 20

OFFICINE CULTURALI, Bitonto Largo Gramsci 7

CINE-DIBATTITO I’M SHAKESPEARE

A cura di Ante Litteram

FILM: Othello

SETTIMANA SHAKESPEARIANA

www.shakespeare⁶

16 – 22 aprile

Lunedì 16 aprile

In mattinata sui treni della Ferrotramviaria Bari-nord

CI SCUSIAMO PER IL RITARDO

Storie di Shakespeare nell’immaginario comune

Performances di teatro

Martedì 17 aprile dalle ore 19

Centro antico e periferia della città di Bitonto

SHAKESPEARE ON THE FLOOR

Scorrerie e incursioni di arte urbana

A cura di Fatti d’Arte e Quei Bravi Ragazzi Fondazione S.S. Medici

Mercoledì 18 aprile ore 20

OFFICINE CULTURALI, Bitonto Largo Gramsci 7

CINE-DIBATTITO I’M SHAKESPEARE

A cura di Ante Litteram

Proiezione del film: Stage Beauty

Giovedì 19 aprile ore 21

Masseria Lama Balice, Bitonto via Burrone 14

THE BANQUET. LA TAVOLA DI SHAKESPEARE

Cena narrativa

con Nicola (Nick) Difino e musiche di Giuliano Di Cesare

(info 334 9907558 / 366 8246998)

Venerdì 20 – sabato 21 aprile ore 21

Teatro Traetta, Bitonto Largo Teatro 17

LA COMMEDIA DEGLI EQUIVOCI

A cura di Fatti d’Arte

Domenica 22 aprile ore 18

Teatro Traetta, Bitonto Largo Teatro 17

LA COMMEDIA DEGLI EQUIVOCI

A cura di Fatti d’Arte

Ore 21.00

Ore 21.30

#SHAKESPARTY

Coenobium, Bitonto via F. Ambrosi 12

Party con Dj set

INFO e PRENOTAZIONI

info@fattidarte.org

333 8553593 / 348 3797668

Prevendita per lo spettacolo “La commedia degli equivoci” presso Just British - Cambridge Authorised Centre IT991

via Domenico Urbano, 17 - Bitonto

orari: 9 - 13 / 14 - 20:30