X Factor alla ricerca di talenti anche a Bari: in piazza Moro le pre-selezioni sognando il talent

C'è chi è arrivato da Canosa o da Altamura, chi dal capoluogo, con un unico obiettivo in comune, inseguire il sogno di cantare e partecipare a uno dei talent più celebri d'Italia: in piazza Moro è stata la volta del van di X Factor, il noto programma in onda su Sky, in città per la tappa barese delle pre-selezioni in giro per lo Stivale. In decine hanno atteso di essere 'provinati' dallo staff: una breve presentazione video e un'esibizione con un pezzo scelto dagli aspiranti partecipanti. Si è trattato di un primo assaggio 'on the road' in vista delle selezioni vere e proprie che si terranno in primavera. Nel frattempo c'è chi ci prova, ognuno con la sua storia e il proprio percorse fatto di passione e inclinazioni. "Sia" o "Mina" ispirano alcune ragazze mentre per altri giovani il modello sono i Green Day e la voce del loro frontman. Non solo teenagers e ragazzi, ma anche chi ha qualche anno in più e spera di coglier el'occasione della vita. Il van di X Factor, dopo la tappa barese, si sposterà a Cosenza e Latina.