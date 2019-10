A Bari il XIII Trofeo "Pino Carabellese"

Il Circolo della Vela Bari organizza per domenica 13 ottobre il XIII Trofeo "Pino Carabellese" per la classe Optimist valido come tappa del campionato zonale juniores e per l’assegnazione della Coppa del Presidente tra i cadetti. Fortemente voluto dalla famiglia Carabellese, in memoria di Pino, grande appassionato di mare e navigazione, è uno degli appuntamenti più attesi della vela barese.

Circa 50 gli atleti provenienti da tutta la Puglia che vi prenderanno parte. Il solo Circolo della Vela Basi scenderà in acqua con ben 20 dei suoi optimisti tra juniores e cadetti. La prossima si preannuncia come una domenica densa di emozioni per il tutto il sodalizio barese. Sei dei suoi atleti vivranno infatti l’esordio in una regata. In quattro, invece, daranno l’addio all’Optimist per passare nelle classi superiori. Claudia Quaranta, Augusta Carbonara, Gabriele Porcelli e Gabriele Amodio, che in questi anni hanno profuso il loro impegno nella squadra dei più piccoli sono infatti ormai pronti per lasciare spazio alle nuove leve e proseguire il loro cammino altrove, sempre con e per i colori del CV Bari.

La regata si svolgerà sullo specchio d’acqua antistante il Lungomare Sud di Bari. Il primo segnale di via sarà dato alle 11.00. Si potranno disputare fino a tre prove sia per gli juniores sia per i cadetti, ma la regata sarà considerata valida anche con una sola prova conclusa. Potranno partecipare i timonieri tesserati FIV nati negli anni 2004 – 2005 – 2006 – 2007- 2008 (Juniores), i nati negli anni 2009 – 2010 (Cadetti). Il Trofeo Pino Carabellese sarà assegnato al 1° classificato della categoria Juniores. Ci saranno poi premi per i primi tre classificati Juniores, i primi tre classificati Cadettil, la prima femmina Juniores e la prima femmina Cadetti.