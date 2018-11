XIX stagione di prosa 2018/19 al Teatro Angioino di Mola di Bari

La Compagnia Teatro d'Oggi, presenta, per la XIX Stagione di Prosa del Teatro Angioino in Mola di Bari (Ba), con la direzione artistica di Francesco Capotorto, i seguenti spettacoli.

EVENTI SPECIALI

1) 10 novembre 2018

VIII Edizione del Concorso

" ATTIMI di TEATRO all'ANGIOINO" , in collaborazione con il C. Regionale Fita, nel quale sei Compagnie teatrali pugliesi presenteranno un brano del loro spettacolo per ambire all'inserimento del nostro Cartellone di Prosa 2018/19



2) RADICANTO DUO in " VERSO SUD",Canti e Incanti di Puglia Un viaggio musicale di suoni e storie di terra e di mare . Una rielaborazione del patrimonio della tradizione popolare italiana. Tarantelle, ninna nanne e canti d'amore di autori come Domenico Modugno.





XIX STAGIONE DI PROSA 2018/19

• 7 dicembre 2018

Compagnia Teatro d'Oggi ( Mola di Bari)

"ANELITI d'AMORE"

testo e regia di F. Capotorto

Una commedia brillante che narra, con linguaggio popolare, le vicissitudini di una famiglia alle prese con le piccole beghe quotidiane, quando un giorno si presenta una ragazza in cerca di un bambino. Chi è, e perché? Una pièce che unisce toni comici a momenti di riflessione per rappresentare l'amore nelle molteplici sfaccettature dell'animo umano nel quale albergano ragioni e sentimenti.

• 12 gennaio 2019

Compagnia L'Occhio del Ciclone Theatre (Bari) regia G. Groccia

" Il NASO " di N. Gogol

regia G. Groccia

La vicenda del tronfio funzionario Kolavev che un mattino scopre che gli manca il Naso. In una crescente crisi d'identità, imbarazzo, panico, si mette alla disperata ricerca del suo Naso. una commedia surreale ed umoristica con spunti di pungente riflessione sulle somiglianze tra la società di ieri e quella attuale.

• 26 gennaio 2019

Compagnia La Bottega dei Rebardò (Roma)

"SUGO FINTO"

di Gianni Clementi Regia Enzo Ardone

Addolorata e Rosaria sono le protagoniste di questa commedia comica e amara di Gianni Clementi, che ancora una volta riesce a divertirci e a commuoverci raccontando storie di vita comune. Le due donne sono sorelle, entrambe zitelle, che vivono la loro quotidianità scambiandosi continuamente accuse e discutendo su qualunque argomento in un equilibrio perfetto dei ruoli di vittima e carnefice sino a che...

• 09 febbraio 2019

" ATTIMI di TEATRO all'ANGIOINO"

Compagnia Vincitrice del Concorso



• 23 febbraio 2019

Compagnia Instanile Napolinscena ( Taranto)

"MISERIA e NOBILTA'"

di Eduardo Scarpetta regia A. Cimmino

La celeberrima Miseria e Nobiltà, portata anche al cinema dal grande Totò, tra le più rappresentate commedie di Eduardo Scarpetta, gira attorno alla storia d'amore del giovane Eugenio per Gemma, contrastata dal di lui padre. Situazione ingarbugliata... Famosa la frase " Vincenzo mi è padre a me".

• 09 marzo 2019

" ATTIMI di TEATRO all'ANGIOINO"

Compagnia Vincitrice del Concorso

• 23 marzo 2019

Compagnia Amici Nostri ( Castellana)

"TRE sull'ALTALENA"

di Luigi Lunari regia A. Coletta

Tre uomini, un Industriale, un Capitano dell'Esercito e un Professore vengono convocati, per motivi diversi, in una stessa stanza. Una esercitazione anti inquinamento impedirà loro di uscire. fino al giorno dopo. Strana coincidenza?. Una commedia divertente e misteriosa sino alla scena finale che regalerà un sorprendente coup de théatre.

• 06 aprile 2019

Compagnia Quanta Brava Gente (Grottaglie)

"NIENTE ALTRO CHE LA VERITA'"

di D. Marchigiani, regia F. Marti

La storia di tre amici, nella quale equivoci, bugie, segreti, promesse e scommesse si susseguono vorticosamente in un turbinio di variegate emozioni, che mette a nudo le debolezze umane, in alternarsi di situazioni comiche e momenti forti e crudi. Cosa fa più male la menzogna o la verità?



E' aperta la Campagna abbonamenti, molto interessante poiché offre l'ingresso a prezzo ridotto agli spettacoli oltre che gratuito per i due eventi speciali del 10 e 24 novembre 2018.

Per informazioni, abbonamenti e prenotazioni, il botteghino del teatro Angioino in via Silvio Pellico n.7 in Mola di Bari è aperto tutti i venerdì, sabato e domenica dalle ore 18.30 alle ore 20,30 tel.0804713061.

