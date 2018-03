XV° edizione della Festa di san Giuseppe e del Papà

Festa di San Giuseppe, nonché festa del papà. Falò, spettacoli, sagre, lotteria. Anche quest'anno l'Ass. San Giuseppe Lavoratore Onlus vuole valorizzare la festività del 19 marzo.

Tale ricorrenza vede protagonisti gli operatori del lavoro, gli artigiani, gli operai che in zona PIP contano numerose realtà.

Infatti, ai piedi del monumento dedicato a San Giuseppe in zona PIP, un gigantesco falò (come ormai tradizione) chiama intorno a se migliaia di bambini, tanti papà, nonni, famiglie che accompagnati da canti, balli, sagre e degustazioni varie, rendono la festa semplice ma ricca di amore.

La festa quest'anno si svolgerà in due giornate Domenica 18 e Lunedi 19 marzo mantenendo il folklore e le tradizioni di una volta, ma aggiungendo un pò d'innovazione.

Direzione Artistica

Michele Penisola - Domenico Picciallo Ariani

Presidente

Cav. Francesco Antonacci





DOMENICA 18 MARZO

ore 10:00

Apertura festa con Animazione bambini e bassamusica a cura di BirBanda AssociazioneMusicale

ore 11:00

Teatrino burattini

ore 18:00

Sfilata amatoriale canina "Amici a 4 zampe" a cura di PER UN PELO

ore 19:00

Sfilata bambini a cura di Noelle Bambini e Officina Occhiali Matera presenta Rosanna Roxy Lovaglio

ore 20:00

Esibizione di MISTER CLARINET e ASD Attitude Ballet centro studio danza

ore 20,30

SPETTACOLO DI CABARET

con Giuseppe Narciso, Lia Cellamare, Francesca Cirone, Gigi Distaso official page

presentano: gli AnimAttori e GeGia Antonaci



LUNEDI 19 MARZO

ore 17:00

Apertura festa

ore 18,00

Messa solenne e a seguire processione per le vie della zona industriale

Gruppo musicale " Definitely maybe"

ore 20,00

Accensione del falò

Spettacolo di cabaret con gli AnimAttori

ore 21:00

Musica etno-popolare con U' Munacidde

Lotteria



Le due giornate saranno animate da:

Wake Up animation

Birbaland

Losacco Bike

Stelle Del Pattinaggio

Associazione Arcieri di Petramagna

Associazione corte storico Montfort

BirBanda

Artisti di strada

XV° edizione Festa di San Giuseppe e del Papà



Zona P.I.P - Gravina in Puglia