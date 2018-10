XVII edizione di “Invito a palazzo”: a Bari porte aperte a “Palazzo Pascoletti”, storica sede di Bnl

BNL Gruppo BNP Paribas è, anche in questa XVII edizione, tra i protagonisti di “Invito a Palazzo”, iniziativa promossa dall’ABI per la valorizzazione del patrimonio architettonico ed artistico delle banche operanti in Italia. La Banca aprirà al pubblico 3 sedi: a Bari, sarà protagonista “Palazzo Pascoletti”, sede storica di BNL fin dai primi anni ’50. A Roma si vuole invece bissare il successo dello scorso anno con “Palazzo Orizzonte EUROPA”, la moderna Direzione Generale della Banca (in Viale Altiero Spinelli, 30). La novità in assoluto è a Milano con la “Torre Diamante”, sede di BNP Paribas in Italia (in Piazza Bo Bardi, 3) aperta per la prima volta al pubblico. L’appuntamento è per sabato 6 ottobre, dalle 10 alle 19, con ingresso gratuito e visite guidate, per offrire a cittadini, appassionati e turisti, italiani e stranieri, un’intera giornata dedicata all’arte e alla cultura. Previsto, inoltre, un ingresso anticipato, dalla 9 alle 10, riservato alle Scuole e alle Associazioni Culturali, con prenotazione on line all’indirizzo: bnleventistituzionali@bnlmail.com A Bari, BNL Gruppo BNP Paribas aprirà straordinariamente al pubblico “Palazzo Pascoletti” in Via Dante Alighieri, 40 che, dai primi anni ‘50, ospita la sede della Banca nel capoluogo pugliese. Costruito dall’ingegnere Giovanni Pascoletti - che collaborò a Roma con l’architetto Piacentini nelle trasformazioni urbanistiche degli anni trenta.- tra il 1948 e il 1950, l’edificio rappresenta una delle maggiori opere architettoniche appartenenti alla Banca. Il Palazzo, caratterizzato da uno stile lineare e rigoroso, è a pianta rettangolare con due facciate rivestite completamente di pietra. E’ costruito su quattro piani fuori terra, coronati da due balconi che corrono lungo entrambe le facciate del palazzo e da una cornice in lieve sporgenza. Tra le opere esposte al primo piano, i visitatori potranno apprezzare: “Vaso di fiori” di Jean-Baptiste Monnoyer, “Paesaggio con grano” di Luigi Schingo, “Paesaggio della Puglia” di Vincenzo Camerlingo.

