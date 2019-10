XX stagione di prosa del Teatro Angioino

La Compagnia Teatro d'Oggi, presenta, per la XX Stagione di Prosa 2019/20 del Teatro Angioino in Mola di Bari (Ba), con la direzione artistica di Francesco Capotorto, i seguenti spettacoli.

EVENTI SPECIALI:

1) sab. 09 novembre 2019 IX Edizione del Concorso

" ATTIMI di TEATRO all'ANGIOINO", in collaborazione con il C. Regionale Fita, nel quale sei Compagnie teatrali pugliesi presenteranno un brano del loro spettacolo per ambire all'inserimento del nostro Cartellone di Prosa 2019/20, una occasione straordinaria, di proporre un breve passo e cogliere l’opportunità di entrare a far parte del Cartellone della Stagione di Prosa in corso del teatro Angioino. Al termine delle esibizioni verranno designati due spettacoli vincitori: uno scelto dalla Giuria di esperti del settore (presieduta da Pasquale Bellini) e l’altra formata dal Pubblico presente in sala che potrà, in diretta, esprimere il proprio gradimento.

Una serata coinvolgente e divertente, una festa del teatro, nella quale il palcoscenico dell'Angioino si propone come crocevia, punto d'incontro delle proposte spettacolari della nostra regione.



2) sab. 23 novembre 2019 Compagnia Ventisetteundicisettantanove in



“ CAPAGRO’” scritto e diretto ed interpretato da Nico Sciacqua, con Pietro Caramia, Francesca Di Cagno. Voce e chitarra Pier Dragone. Uno spettacolo sul tema del bullismo divertente e ironico, irriverente e onesto che col sorriso, anche amaro, invita a riflettere. Ambientato in una Bari atemporale dove spiccano le figure del bullo, del bullizzato, dell’amichetto di convenienza,del padre, asciugato dei sogni di gloria; della madre, galleggiante sulla routine, un in un turbinio di variegate emozioni, che mette a nudo le debolezze umane, in alternarsi di situazioni comiche e momenti forti e crudi.







FUORI ABBONAMENTO:



Sab. 16 e dom. 17 novembre 2019 Compagnia Anonima G.R. in



“LA BBEDDA CHEMBAGNI’” regia del Gruppo.



Uno spettacolo che segnò 45 anni fa l’esordio di questa storica compagnia che vede la réunion ( quasi al completo) dei protagonisti Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli, Pinuccio Sinisi, Nicola Traversa.Lo spettacolo è un insieme di quadri teatrali, scenette e canzoni che raccontano la vita della gente semplice dei quartieri più borderline della città, quella gente che è sempre in tensione per come sbarcare il lunario, e alla continua ricerca di una vita migliore, attraverso la satira, la comicità e l’ironia.





XIX STAGIONE DI PROSA 2019/20





· sab.14 dicembre 2019 Compagnia L'Occhio del Ciclone Theatre (Bari) in

“ALTALENA” da Pinocchio di Collodi, regia G. Groccia, con N. Borreggine, G. De Luca, L. De Venuto, A. Interesse, E. Lomanzo, R. Maurantonio, V. Pugliese, C. Rubini,, M. Scarafile, A. Volpicella. La fiaba di Pinocchio è la storia del passaggio dall’infanzia all’adolescenza fatta, da sempre, di ruzzoloni e risalite, di blocchi e di riprese, di smarrimenti e di redenzioni, nel tentativo sofferto e affannoso di cercare “ la strada giusta”. Un adattamento originale nel quale la narrazione e la gestualità corale si intrecciano con forza dirompente e suggestiva, che conquista piccoli e grandi.



• sab. 11 gennaio 2020 Compagnia I Buffoni del Destino (Bari) in



“PSICOSHAKESPEARE” testo e regia Fabiano Marti. Con F. Marti, M. Caffarella, M. De Giuseppe, D. Iaccheti Amati, E. Licino, M. Milella, C. Rinaldi.

Questa è la storia di Amleto, di Romeo… un pasticcio alberga nella testa del protagonista. Accade perciò che due tra le più famose tragedie di tutti i tempi vengano destrutturate e come riscritte alla luce di uno squisito gioco teatrale e del divertimento puro, con la spregiudicatezza ludica che presuppone un infinito rispetto per le intramontabili storie che i nostri Padri ci hanno generosamente tramandati.







· sab. 25 gennaio 2020

Compagnia La Cricca (Taranto) in

"LIBERE CLAUSURE" di M. Pizzi, regia Aldo L’Imperio



Una suora, una novizia e una spregiudicata immobiliarista sono alle prese con la ristrutturazione di un antico monastero, ormai in rovina. Le trattative sono lunghe ed estenuanti poiché si tratta di considerare i bisogni del convento rappresentati dalla badessa combattiva e coraggiosa dinanzi alle proposte innovative e speculative dell’architetto. Alla fine la badessa accetta ma… Uno spettacolo delicato e coinvolgente a tratti poetico con inattesi momenti di ironia.







· Sab. 08 febbraio 2020 Compagnia InstabileNapolinscena ( Taranto) in



“ NATALE IN CASA CUPIELLO” di EDUARDO DE FILIPPO regia A. Cimmino





“Lucariè te piace ‘o presepe” una frase che è rimasta stigmatizzata nella memoria collettiva di quest’opera straordinaria di Edoardo per raccontare uno spaccato di Napoli e con esso del genere umano con pregi e difetti disegnandone mirabilmente i caratteri. Per Eduardo la commedia è uno straordinario strumento per indagare l’umanità tutta. E’ la mattina del 23 dicembre, Luca Cupiello e sua moglie Concetta si svegliano...













• sab. 22 febbraio 2020 e dom. 23 febbraio 2020



Compagnia Anonima G.R. in



“ UN FATTACCIO ALL’IMPROVVISO” di Marmone – Schiavarelli. Regia D. Marmone



Può capitare che in una famiglia qualunque, inaspettatamente, possa accadere un “un fattaccio all’improvviso” che mette a subbuglio la vita, i sentimenti e i legami tra parenti e amici. Improvvisamente ci si trova a vivere in un thriller. Nel nostro caso, tutto nasce da un trasporto di salumi, che si rivelerà la causa di enormi guai e angosce. Con questo spettacolo, l’Anonima G.R. ironizza sulla violenza che nasce anche dal cinismo dei nostri tempi difficili ed affronta questo tema scottante con la satira e la comicità.





• sab.07 marzo 2020



Spettacolo Vincitore del Concorso” Attimi di Teatro all’Angioino IX Edizione”









• sab. 21 marzo 2020



Spettacolo Vincitore del Concorso” Attimi di Teatro all’Angioino IX Edizione”









• sab. 04 aprile 2020

Compagnia La Banda degli Onesti in

"UN PAPA’ IN AFFITTO” scritto e diretto da S. Picerno. Con S. Picerno, L.Coviello, M. Popolizio, I. Giorgio, R. Tafuno.

La storia di una coppia che non riesce ad avere figli perché gli spermatozoi del marito sono troppo lenti. Fecondazione eterologa, ma prima vogliono chiederlo a un loro caro amico single incallito Rodolfo, sciupa femmine che semina figli ovunque pur essendo allergico ai bambini. Tra risate e colpi di scena lo convinceranno? Un tema attuale e delicato trattato in forma di commedia esilarante.







E' aperta la Campagna abbonamenti, molto interessante poiché offre l'ingresso a prezzo ridotto agli spettacoli oltre che gratuito per i due eventi speciali del 09 e 23 novembre 2019.

Per informazioni, abbonamenti e prenotazioni, il botteghino del teatro Angioino in via Silvio Pellico n.7 in Mola di Bari è aperto tutti i venerdì, sabato e domenica dalle ore 18.30 alle ore 20,30 tel.0804713061.

Gallery