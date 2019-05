“XXIV sagra del panino della nonna”, a Giovinazzo sapori genuini, musica e beneficenza

Appuntamento a Giovinazzo come ogni anno ad Agosto per assaporare i panini tipici della tradizione alimentare pugliese. Saranno proposti in tante gustosissime varianti, con pomodori sott'olio, melanzane, frittata, carciofi, peperoni, lampascioni, acciughe, tonno, ricotta forte e parmigiana; il tutto naturalmente innaffiato da ottimo vino pugliese.

L'appuntamento della stagione estiva pugliese che mescola sapori genuini, musica, allegria ed ospitalità è ormai un appuntamento attesissimo per migliaia di residenti e turisti.

Sapori forti per due serate da gustare e ricordare.

La manifestazione, che riscuote ormai un sempre maggior consenso di critica e pubblico locale e nazionale, dopo la definitiva consacrazione internazionale ricevuta nell'edizione 2012 con la visita dei giornalisti della BBC, è ormai un'occasione unica per conservare e valorizzare gli antichi sapori attraverso il “cugno” e le pietanze tipiche che un tempo imbandivano le tavole dei nostri nonni.

L'appuntamento nella ben attrezzata zona mercatale di Giovinazzo è per lunedì 12 e martedì 13 Agosto.

Oltre ai tradizionali stand con i panini tipici, l'edizione 2019 sarà allietata da due spettacoli musicali di grande rilievo; lunedì 12 taranta e pizzica a cura dei Tamburellisti di Torrepaduli e martedì 13 musica e divertimento con gli speaker ed i DJ di Radionorba ed il concerto di Donatella Rettore e la sua band.

Non mancherà l’ampia Mostra Mercato di Antiquariato e Artigianato e l'attraente parco giochi per bambini con spettacoli di artisti di strada.

Confermata anche quest'anno la preziosa collaborazione con l'AIC Puglia che permetterà di gustare anche panini senza glutine e che rende quindi aperta a tutti la manifestazione che negli ultimi anni ha visto la partecipazione di tantissimi visitatori ed il cui ricavato è ogni anno devoluto in beneficenza.



Info su: www.sagradelpanino.it Facebook: Sagra del Panino della Nonna

Gallery