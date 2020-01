Il secondo ciclo di eventi de Le Meraviglie per la Rete Civica Urbana

Sabato 1 febbraio nella sede dall’associazione di promozione sociale “Le Meraviglie”, con una sessione di yoga della risata, prenderà il via il secondo ciclo di incontri gratuiti del progetto “Una Rete più unica che rara” pensato in collaborazione con l’A.I.D. Kartagener onlus, per la Rete Civica di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca.

Tale iniziativa, che si suddivide in tre attività, che proseguiranno per tutto il 2020, si struttura in tre attività. Il gruppo di Auto Mutuo Aiuto (AMA), “Le malattie rare non tolgono il sorriso”, ciclo di yoga della risata; una rassegna cinematografica per le scuole dal titolo “Visioni rare”; le sessioni di yoga della risata, tenute dalle leader Rosy Palmisano e Roberta Cascione. Quest’ultima si occuperà del secondo ciclo di appuntamenti che prenderà il via sabato.

Lo yoga della risata è una pratica che fa uso della risata indotta, sviluppato dal medico indiano Madan Kataria con il primo “Club della risata” nel 1995. In un gruppo di persone la risata simulata si trasforma presto in una autentica. Questa favorisce al corpo un maggiore apporto di ossigeno al corpo e al cervello.

Questa disciplina come le altre due attività che costituiscono il progetto “Una Rete più unica che rara” sono volte, tra l’altro, a far conoscere, comprendere e aiutare le malattie rare, ovvero quelle patologie, nella maggior parte dei casi gravi e invalidanti, che colpiscono un numero ridotto di persone, con una prevalenza inferiore al limite stabilito a livello europeo di 5 casi su 10.000 abitanti.

APS Le Meraviglie – Corso Benedetto Croce, 17C – Bari

Infoline: 3714332530

Inizio attività: 10:00