Gli Zen Circus presentano dal vivo alla Feltrinelli il loro nuovo attessimo album "Il fuoco in una stanza"

Gli Zen Circus, punto di riferimento della scena musicale indipendente, presentano dal vivo il loro nuovo attessimo album Il fuoco in una stanza .La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Per avere accesso prioritario al firma copie, acquista il cd alla Feltrinelli di Via Melo e ritira il pass**1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Ingresso Libero

DOMENICA 11 MARZO 2018 DALLE ORE 17:00