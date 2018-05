Zerocalcare incontra i fan alla Feltrinelli di Bari

Nasce il figlio di Cinghiale. Gli amici si riavvicinano. Niente è più come prima. Sei mesi dopo l'uscita di «Macerie prime», Zerocalcare torna con il capitolo conclusivo della sua storia più emblematica e contemporanea. Inizio firmacopie alle ore 15.00, presentazione in compagnia di Michele Foschini dalle ore 18:00. La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Per partecipare al firmacopie acquista il libro alla Feltrinelli di via Melo o al Feltrinelli Village di Santa Caterina e ritira il pass* che dà accesso al firmacopie.

Ingresso Libero

Venerdì 18 Maggio 2018 dalle ore 15:00