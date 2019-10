Un nuovo anno sociale da condividere con Zona Franka

I ragazzi e le ragazze del circolo Arci Zona Franka inaugurano il nuovo anno sociale 2019/20 venerdì 18 ottobre.

Partenza la mattina nella zona del Campus universitario, portando la libreria sociale fuori dalle mura con un banchetto di book crossing. Si proseguirà all’ora di pranzo in piazza Carabellesse - Madonnella con un’attività in cui verrà chiesto ai piccoli cittadini del circondario di disegnare la Piazza, il Quartiere, dei loro sogni.

A conclusione della giornata è previsto un live musicale alle ore 21.00 nella sede di via Dalmazia 35, con Gabriele Cavallo e Matteo Spinelli e l’esposizione delle opere di Puntuale Ritardo, Giovanni Galluzzi e Una storia X.