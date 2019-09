Zootropolis. Ritorna il cinema con merenda

Ritornano le domeniche in compagnia degli amici della Ludoscuola BimBumBam e ritornano gli appuntamenti con Cinema Con Merenda, per il primo dei tre film, per parlare ai più piccoli di "diversità", proiettiamo il bellissimo film:

"Zootropolis"r />

Zootropolis (Zootopia) è un film d'animazione in computer grafica del 2016 prodotto dai Walt Disney Animation Studios e diretto da Byron Howard e Rich Moore.



La moderna metropoli di Zootropolis è una città straordinaria, moderna, tecnologica e... abitata esclusivamente da animali. Ha vinto un premio ai Premi Oscar, ha vinto un premio ai Golden Globes, Il film ha ottenuto 1 candidatura a BAFTA, ha vinto un premio ai Critics Choice Award



Il mondo animale è cambiato: non è più diviso in due fra docili prede e feroci predatori, ma armoniosamente coabitato da entrambi. Judy è una coniglietta dalle grandi ambizioni che sogna di diventare poliziotta, poiché le è stato insegnato che tutto è possibile in questo nuovo mondo. Nick è una volpe che vive di espedienti nella capitale, Zootropolis, dove Judy, dopo un estenuante training in accademia, approda come ausiliaria del traffico. Toccherà a loro, inaspettatamente uniti, risolvere il mistero dei 14 animali scomparsi che tutta la città sta cercando e sventare i piani di chi vuole impossessarsi del potere locale, secondo l'atavico principio divide et impera.