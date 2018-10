A Locorotondo in scena Emanuele Vezzoli con 'Zorro' accompagnato dal violinista Domenico Mastro

Venerdì 26 Ottobre è partita presso l’Auditorium Comunale di Locorotondo la Stagione Teatrale “Assoli in Scena” promossa dall’Assessorato alla Cultura, con la direzione artistica del regista Carlo Dilonardo ed in collaborazione con alcune attività che hanno condiviso il progetto: Locomondoviaggi, Leonardo Trulli Resort, Le Case di Margherita, Na volte trulli e quiete, Ristorante U Curdunn e Pavì.

Nel corso della serata condotta da Miriam Palmisano, l’Assessora alla Cultura e Turismo Ermelinda Prete e il Direttore Artistico Carlo Dilonardo hanno illustrato ad una gremita platea tutti gli spettacoli che si avvicenderanno sul palco dell’Auditorium Comunale.

Una travolgente Valentina Persia, madrina dell’inaugurazione, ha dato vita ad un divertentissimo show mettendo in risalto le sue straordinarie doti ironiche, riscuotendo un enorme successo.

Questi gli appuntamenti.

Si partirà il 9 Novembre con Zorro, testo di Margaret Mazzantini interpretato dall’attore Emanuele Vezzoli, accompagnato dal violinista Domenico Mastro, in anteprima nazionale.

Auditorium Comunale di Locorotondo

Assoli in Scena

Info e Prenotazioni 347.253.72.34

Il 21 Dicembre, spazio alla compagnia “Associazione in Campagna” di Locorotondo, in Amére cum’ ù veliéne di P. Antonante, una commedia in vernacolo, fuori cartellone.

Il 18 Gennaio Carlo Dilonardo e Nico Drammissino al pianoforte condurranno gli spettatori nell’affascinante mondo di Novecento, famoso testo di A. Baricco.

Il 15 Febbraio spazio all’amore con uno spettacolo dedicato a Concato e Neruda, con un ensamble composto da Gabriele Zanini, voce narrante, Pietro Verna, voce e chitarra, Francesco Galizia, fisarmonica e sax, Leonardo Torres, piano.

Il 15 Marzo, si parlerà di vinili, di dischi e nuove tecnologie, attraverso un nostalgico ma nello stesso tempo ironico racconto di Alessandro Bevilacqua in Diario perplesso di un incerto, scritto da Fabio Salvati.

Si proseguirà, il 3 Aprile, con uno straordinario omaggio a Frida Khalo, attraverso il racconto di Giada D’Auria e le note di Massimo Carrieri al pianoforte in Diversamente Frida.

Infine, Silvana Topin aprirà la serata di Venerdì 3 Maggio in cui sarà di scena il comico Tommy Terrafino, in Veganissimo Me, un affresco sul mondo vegano e non...

Gallery