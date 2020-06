EsploriAMO Bari Summer Camp 2020: tante attività tutte da svolgere all’aperto e in assoluta sicurezza

Dopo il successo della scorsa edizione, quest’anno riparte il nuovo Centro Estivo “esploriAMO Bari Summer Camp 2020” in collaborazione con FREE WALKING TOUR BAR: un nuovo programma in collaborazione con tante nuove associazioni e tanti nuovi amici, che con la loro esperienza e la loro creatività hanno pensato ad interessanti attività tutte da svolgere all’aperto e in assoluta sicurezza (nel pieno rispetto delle linee guida).

I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze sono stati i grandi “dimenticati” di questo tempo, è ora di rimetterli al centro coinvolgendoli e facendogli riappropriare degli spazi della loro città incuriosendoli con luoghi e storie nuove.

Dopo mesi di reclusione passati davanti ad un computer, ad un telefono e ad televisione è ora di stare all'aperto:

A chi è rivolto: Il centro estivo è rivolto ai bambini/ragazzi dagli 8 ai 14 anni.

I gruppi saranno omogenei, suddivisi per tipologia scolastica (scuola elementare – scuola media).

Il gruppo dei più piccoli sarà formato da 7 bambini e quello dei più grandi da 10, nel rispetto delle linee guida.

Programma: Il programma completo si svolgerà in 2 settimane.

A partire dal 15 Giugno dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle 14,00.

Luogo di incontro piazzale Cattedrale di San Nicola (eccetto per l’attività dei “Piccoli Campagneros nella Città” che si svolgerà in Via Raffaele Bovio 16/18)

Costi: Costo a settimana 135,00 euro + 10 iscrizione

Costo per 2 settimane 245 euro + 10 iscrizione

Costo a settimana per 2 fratelli 245 euro +15 iscrizione

Attività :

ArcheoGiocando con la Città : workshop di archeologia e laboratori teatrali sul patrimonio artistico del ‘900

Autoproduciamoci quaderni e storie: laboratorio di legatoria con carta di recupero e visual storytelling

Motus [Body & Mind]: laboratorio di consapevolezza psicofisica e ascolto del sé, in connessione con la natura, mediante tecniche di rilassamento

Giochi di ieri e racconti di oggi: laboratorio di ricerca per la conservazione dei giochi tradizionali

#weareinlibertà, oltre ogni confine: itinerari meticci, tra il quartiere Libertà e Bari Vecchia, guidati dalle studentesse e studenti della “Scuola Penny Wirton Bari” provenienti da tutti i continenti, seguiti da momenti di conoscenza e contaminazione interculturale

Cibo Migrante: la nutrizione è stato uno dei motivi delle migrazioni, e non soltanto per trovare il cibo ma anche per aggiungerlo alla dieta degli esseri umani. Si può immaginare un panzerotto senza la salsa di pomodoro? Alla scoperta dei cibi più preziosi e quelli che hanno portato gli esseri umani a spostarsi dall'altro lato del mondo

Piccoli Campagneros nella Città: percorsi formativi e laboratorio di abbellimento e manutenzione di un orto sociale urbano per bambini e ragazzi

Attività creative e giochi: ogni giorno saranno coinvolti in giochi e attività creative che li aiuteranno a riprendere il contatto con il loro corpo e con le loro abilità

English, everyday!: 30 minuti di approfondimenti di lingua inglese al termine di ogni giornata sugli argomenti svolti durante la mattina

Per prenotare scrivere a

info@pugliafamily.it

Partenza il 15 Giugno prime 2 settimane:

15 - 19 Giugno

22 – 26 Giugno

Possibilità di prenotare una settimana o l’intero programma di 2 settimane

29 – 3 Luglio

6 – 10 Luglio

