Come diventare Digital Marketing

Addentrarsi nell’appassionante mondo del digitale per conoscerne le potenzialità e sfruttarle in ambito lavorativo. È ormai evidente che il web ha rivoluzionato il commercio e le sue regole di marketing, inducendo a sviluppare nuove figure professionali, sempre più richieste nei vari ambiti lavorativi. Per questo, e mai come in questo periodo storico, è necessario dotarsi di specifiche competenze per rispondere positivamente alle offerte di lavoro.

A chi vuole investire su se stesso, dandosi nuove opportunità lavorative nell’ambito delle nuove professioni, è indirizzato il master in Digital Marketing, organizzato da Sprint, in programma dal 23 settembre al 10 dicembre, presso l’Impact Hub, nella Fiera del Levante. Il progetto di formazione prevede una full immersion di 11 settimane che consentirà ai partecipanti, di acquisire le competenze utili a sviluppare strategie eccellenti di digital marketing.

Il master permette di diventare digital marketing specialist, ovvero, un esperto in grado di strutturare strategie sul web, utilizzando al meglio tutti i canali del marketing digitale, sfruttando l’analisi dei dati per realizzare campagne efficaci, coordinando le risorse per raggiungere gli obiettivi aziendali.

E il web verrà analizzato in tutti i suoi aspetti, il corso, infatti, si dirama in nove moduli, ognuno dei quali interesserà un settore particolare del digital marketing.

Si parte dal Modulo Seo, per comprendere le logiche della SEO Onsite e della Link building; Modulo Web Analytics, per l’analisi e l’interpretazione dei dati; Modulo Advertising, per capire come utilizzare la pubblicità; Modulo Email Marketing, canale estremamente efficace per raggiungere i clienti; Modulo Usabilità, per analizzare i dati di traffico e di posizionamento dei siti; Modulo Social Media, canali diretti tra aziende e persone; Modulo Digital Pr e Storytelling, che insegna a creare contenuti coinvolgenti per gli utenti e delle relazioni online. E ancora Modulo Marketplace, per conoscere le logiche di funzionamento dei siti di vendita online e infine il Modulo Web Strategy, per creare delle strategie d’intervento ed ottenere il meglio.

“L'obiettivo del master è di perseguire la reale creazione di competenze e la prima edizione ci ha dato conferma – affermano gli organizzatori -: quasi tutti i partecipanti dell'anno scorso, infatti, attualmente hanno trovato occupazione”.

Il master in Digital Marketing si strutturerà in 220 ore d’aula tra teoria e sperimentazione pratica, con una frequenza di 20 ore settimanali, suddivise in 4 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì. I docenti sono tutti qualificati con comprovata esperienza nel settore e da formatori di fama nazionale. I partecipanti, inoltre, avranno la possibilità di effettuare colloqui ed eventualmente stage con aziende locali, nazionali e internazionali: Francesco Antonacci, Cristiano Carriero, Pietro Lombardi, Gianluca Sperandio, Michele Granito. Anche quest'anno, inoltre, ci saranno testimonianze di brand internazionali dalle quali attingere esperienze e trucchetti per affrontare determinate situazioni lavorative.

Attraverso i partner del progetto è stata messa a disposizione una borsa di studio con copertura parziale per premiare i veri talenti.

L’iscrizione al master permette altri vantaggi quali, quelli derivati dall’appartenere alla Community Impact Hub, con l’opportunità di utilizzare gratuitamente per 25 ore/mese un desk all’interno del coworking Impact Hub Bari; dà diritto a consulenze gratuite, un percorso di Personal Branding, grazie al quale costruire il proprio CV e il profilo LinkedIn per poter cogliere le migliori opportunità lavorative, colloqui di inserimento lavorativo, l’ingresso a tutti gli eventi e ai workshop dedicati in esclusiva alla community di Impact Hub e Sprint Lab e tanti atri ancora.

Per conoscere le biografie dei docenti, compilare il modulo d’iscrizione e avere ulteriori informazioni consultare il sito https://www.sprintlab.it/ eventi/master-digital- marketing/