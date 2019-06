Corsi di fotografia a Bari: scopri come diventare artista di scatti perfetti

L'immagine, lo scatto racconta quasi quanto un libro. Nell’epoca dei social d’immagine, dove apparire è tutto, si nasconde una fetta di pubblico appassionata di fotografia. Non solo scatti fatti con l’ultimo modello di smartphone in circolazione, ma con la fotocamera, possibilmente in modalità manuale, con la luce migliore nel momento opportuno.

Non tutti conoscono, però, la tecnica giusta, come fare e riuscire a realizzare lo scatto perfetto. Ecco perché seguire dei corsi di fotografia – attivi anche a Bari – può essere fondamentale per imparare a fotografare in modo impeccabile.

Anche se non avete mai preso in mano una macchinetta, ma amate la fotografia, potete cimentarvi in un corso base, lezioni per principianti, durante il quale potrete apprendere tutti i principi che si celano dietro questa arte.

A cosa serve un corso di fotografia?

Il fotografo è un artista. Partendo da questo concetto chiaro e limpido, appare evidente che seguire un corso di fotografia serve a nutrire la propria passione, almeno inizialmente. Già, perché, i più bravi, coloro che avranno appreso perfettamente tutte le nozioni e che dimostreranno di avere una sensibilità tale da riuscire a catturare immagini uniche, potranno diventare fotografi e cimentarsi in questa professione.

Cosa si impara a fare in un corso di fotografia?

In genere si impara a fare foto pensate, ovvero non scatti random a qualsiasi cosa capiti a tiro senza ragion di logica, senza per questo disdegnare – anzi! - la fotografia di strada, quella che coglie l’attimo unico e irripetibile.

Un buon maestro, che di solito è un fotografo esperto che fornisce nozioni di base ma anche consigli pratici, dati proprio dalla sua esperienza, spiega alcuni concetti fondamentali. Tra questi ci sono il funzionamento delle varie tipologie di fotocamera, cosa sono diaframma, Iso e tempo, come usare la luce e come sviluppare una foto.

Di solito nei corsi di fotografia sono previste delle uscite, utili per mettere in pratica quanto appreso in aula. Nella maggior parte dei casi, il corso termina con una mostra, dove saranno esposte alcune delle fotografie realizzate.

Corsi di Fotografia a Bari

Sul nostro territorio è possibile frequentare dei corsi di fotografia per principianti, esperti e appassionati. Ecco qualche indirizzo utile:

F.project – Scuola di Fotografia e Cinematografia a Bari via Gaetano Postiglione 10

Mars Academy Piazza Umberto I, 47

Scuola CameraChiara Via Papa Giovanni Paolo I° 8

ProPugliPhoto -corso di fotografia al Cineporto di Bari con Kash Torsello al Cineporto di Bari, in Fiera del Levante