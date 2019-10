Al Castello di Gioia del Colle la lettura teatralizzata "Cappuccetto d'osso al Castello"

Giovedì 31 ottobre 2019 Nova Apulia, società concessionaria MiBACT per la Puglia, con il Museo Nazionale Archeologico di Gioia del Colle, in collaborazione con The Rainbow Theatre presenta una lettura teatralizzata dal titolo "Cappuccetto d'osso al Castello" rivolta a bambini e ragazzi che vogliono immergersi nella magica atmosfera delle fiabe all'insegna del brivido e del divertimento.

Da un impenetrabile bosco dell'aldilà, i personaggi della nota fiaba torneranno in vita, con ruoli totalmente capovolti, arrivando ai piedi di un tenebroso castello per una nuova, terrificante e spassosissima avventura che coinvolgerà tutti, grandi e piccini!

VI ASPETTIAMO CON TRE APPUNTAMENTI POMERIDIANI ore 16:00/ore 17:00/ore 18:00

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA!

POSTI LIMITATI (per ogni lettura teatralizzata)