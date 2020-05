Covid-19 e riapertura delle scuole a settembre: le novità

Anche se siamo alla fine della scuola si parla già di riapertura delle stesse a settembre e questo non è strano dopo quello che gli studenti e i genitori hanno dovuto affrontare come conseguenza del Covid-19 barcamenandosi tra quarantena e videolezioni.

Da qualche giorno il Comitato tecnico scientifico della Protezione civile e la viceministra Anna Ascani, parlano di accordi fra le scuole e i Comuni per poter utilizzare locali esterni, come ad esempio palestre, cinema, teatri e musei. Fra le regole predisposte per la ripresa del prossimo anno scolastico sono comunque già state rese note alcune anticipazioni e linee guida.

Scuola a settembre: come sarà

Con la riapertura delle scuole a settembre una cosa è certa: l'uso della mascherina sarà obbligatorio per i bambini dai 6 anni in su. L'obbligo sarà valido per tutti (alunni, docenti e personale Ata). Dalla primaria alla secondaria lo studente potrà abbassare la mascherina solamente quando il professore interrogherà con la cattedra che dovrà essere posta ad almeno due metri di distanza dallo studente. I banchi dovranno trovarsi ad un metro di distanza l’uno dall’altro. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, la mascherina è facoltativa per i bambini dai 3 ai 5 anni e non obbligatoria. Gli ingressi saranno scaglionati per evitare gli assembramenti, questo dipenderà dal numero degli alunni iscritti in ciascun istituto, in modo da poter monitorare nel migliore dei modi ingresso e uscita di ragazzi e bambini. Non è previsto l’uso dei guanti ma il gel igienizzante per le mani sarà un elemento fondamentale. Per quanto riguarda le mense, le regole da osservare saranno quelle predisposte già per i ristoranti. La didattica a distanza, dunque, resterà una soluzione solo per gli studenti delle superiori.